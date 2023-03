Stellar Labs recourt à ChatGPT pour créer des formations professionnelles

La firme anversoise Stellar Labs lève du capital pour la deuxième fois de son histoire. Dans le même temps, elle annonce le lancement d’une plate-forme SaaS et la mise en œuvre de formations professionnelles sur base de l’AI générative.

Stellar Labs existe depuis 2019 et a été fondée par Raf Seymus et Stella Collins. Actuellement, l’entreprise occupe 14 personnes et compte notamment Proximus et Vinted au nombre de ses clients. En 2020, elle a enregistré un chiffre d’affaires d’1,7 million d’euros.

Or voici qu’un million et demi d’euros vient s’y ajouter. Partiellement par le biais d’un financement participatif (crowdfunding) et d’un prêt WinWin auprès de business Angels tels Bruno Machiels (Efeso) et Erwin Verstraelen (Port of Antwerp-Bruges). 477.000 euros émanent de VLAIO, qui consent pour la deuxième fois un subside au développement pour l’application de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine. Conjointement avec l’Universiteit Antwerpen, l’entreprise examine aussi comment la plate-forme peut être optimisée et automatisée au moyen d’une meilleure expérience utilisateur.

Stellar Labs n’est pas une plate-forme qui offre des formations toutes faites, mais elle entend veiller à ce que ceux qui suivent une formation via son environnement, en tire plus d’avantages. ‘Aujourd’hui, douze pour cent seulement des personnes qui suivent une formation, tirent vraiment parti de la nouvelle connaissance acquise. Nous perdons beaucoup de temps et de motivation, parce que ce que nous apprenons, n’est en fin de compte pas appliqué’, déclare le CEO Raf Seymus à Data News. Son entreprise veut améliorer cette situation au moyen de méthodes scientifiquement étayées en combinaison avec l’AI.

L’AI en guise d’accélérateur

‘Nous utilisons à présent ChatGPT pour faciliter le processus de conception. Mais nous y avons aussi ajouté une couche en vue de guider progressivement les utilisateurs tout au long du processus’, déclare Seymus. L’efficience: tel est le but. Demandez à un expert d’élaborer une formation à partir de zéro, et cela prendra des jours. ChatGPT doit ici prévoir la couche de base pour permettre à l’expert interne de valider le contenu et de le placer dans son contexte professionnel spécifique.

‘Nous avons en interne testé de manière approfondie le use case de ChatGPT. Il est incroyable de voir comment cet outil peut aider à améliorer et à accélérer le processus de conception d’une formation. Il sera déjà intégré à notre prochaine version, qui sortira dans quelques semaines.’

ChatGPT, ou l’AI générative en général, est le sujet brûlant de ces derniers mois. Mais est-ce bien fiable que de se baser sur un système qui, en principe, peut rédiger des rapports complets, mais tout aussi bien rater sa cible?

‘Cet outil peut partir dans tous les sens, s’il ignore les bonnes étapes à suivre. Voilà pourquoi nous avons posé notre couche par-dessus, afin de le piloter pas à pas de manière très ciblée, d’une manière scientifiquement étayée. ChatGPT aidera par conséquent avec des informations très concrètes l’expert que vous êtes, qui ne ne devra plus que valider, afin que la qualité soit garantie. Au lieu d’une feuille blanche, vous n’aurez plus alors qu’à effectuer une conversion vers le contexte qui est le vôtre. Il en résulte que cela ne prendra plus des jours, mais des heures pour élaborer une formation’, conclut Seymus.