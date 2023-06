Un énorme magnétron détruit un ensemble de drones

Découvrez THOR: un système d’armement de la force aérienne américaine, capable d’abattre de nombreux drones d’un seul coup.

Les drones représentent une grande menace pour les troupes au sol et des objectifs vulnérables. Ils sont disponibles partout, relativement peu coûteux et peuvent être facilement équipés d’une charge mortelle d’explosifs. Il en résulte que des pays préparent activement des moyens d’abattre ces drones.

Les Etats-Unis ont jeté leur dévolu sur le magnétron anti-drones en vue d’éliminer d’un seul coup des ensembles complets de drones ennemis. Plus tôt cette année déjà, la firme technologique Epirus a ainsi décroché un contrat de plus de 60 millions d’euros auprès de l’armée américaine, afin de poursuivre le développement de ce type de magnétron. Et récemment, l’Air Force Research Laboratory (AFRL) a effectué un test réussi d’un autre système anti-drones appelé THOR.

Micro-ondes à haute valeur énergétique

THOR est l’abréviation de ‘Tactical High-power Operational Responder’. Ce système d’armement recourt à des micro-ondes à haute valeur énergétique (rayons de magnétron) qui sont émises par impulsions sur une vaste zone, afin de contrer les drones ennemis qui y pénètrent. Les puissants rayons font fondre les composants électroniques, tels que les circuits imprimés, les systèmes d’alimentation ou les capteurs, intégrés aux drones en fragments de plastique et de métal.

THOR présente divers avantages. Contrairement aux autres systèmes de défense, il est capable de couvrir toute une zone de l’espace aérien. Voilà qui permet de stopper une attaque lancée par tout un ensemble de drones. De plus, la météo ne limite pas sa disponibilité, contrairement aux lasers. Le rayon de magnétron peut également être utilisé en présence d’un arc-en-ciel (même si dans ce cas, il est question de pluie d’eau chaude). De plus, les micro-ondes utilisent de l’électricité, ce qui est beaucoup moins cher que les munitions.

Arme conviviale

Le mois dernier, l’AFRL a procédé à une démonstration de THOR sur le Chestnut Test Site situé dans l’état américain du Nouveau Mexique. A cette occasion, THOR a réussi à atteindre un ensemble de drones avec son puissant rayon de magnétron, ce qui a permis de les mettre hors d’état de nuire.

THOR coûte 18 millions de dollars (quasiment 17 millions d’euros) et est incorporé à un conteneur de 6 mètres de long qui peut prendre place dans un avion Lockheed C-130 Hercules. Ce colosse peut être mis en œuvre par deux soldats en trois heures environ. En outre, cette arme anti-drones disposerait d’une interface conviviale ne nécessitant qu’une formation minimale

En collaboration avec le magazine KIJK, sources: AFRL, New Atlas, Popular Science