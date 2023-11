Les bibliothèques de la KU Leuven et Google vont numériser des livres

Quelque 70.000 ouvrages provenant des bibliothèques de l’université seront numérisés au cours des deux prochaines années. Ils seront ainsi immédiatement accessibles au grand public.

Les bibliothèques de la KU Leuven annoncent qu’un premier ensemble de 5.000 livres est prêt à être envoyé à Google. 70.000 livres environ devraient recevoir une version numérique dans les deux prochaines années. La collection de livres à numériser comprend des ouvrages universitaires anciens, 20.000 livres des 18ème et 19ème siècles publiés par des éditeurs belges, ainsi que des collections de recherche de jésuites flamands et néerlandais.

Les livres numérisés seront accessibles sur Google Books et dans le catalogue des bibliothèques de la KU Leuven. Ces plates-formes contiennent également déjà quelque 6.000 livres et documents du domaine public que les bibliothèques de la KU Leuven avaient elles-mêmes numérisés auparavant. ‘Si nous voulions réaliser tout ce projet de manière indépendante, cela prendrait plus de 99 ans’, déclare Hilde Van Kiel, directrice des bibliothèques de la KU Leuven, dans un communiqué de presse. Les livres seront scannés, mais également enrichis de la reconnaissance de texte, ce qui facilitera la recherche.