Ce soir, regardez ici des images uniques en direct de Mars

L’agence spatiale européenne (ESA) fête le vingtième anniversaire de sa mission Mars Express avec une diffusion en direct de la planète rouge que vous pourrez voir aujourd’hui même.

Le 2 juin 2003, l’ESA lançait le premier véhicule spatial européen en direction de Mars. Aujourd’hui, vingt années plus tard, Mars Express tourne encore et toujours autour de la planète rouge voisine. Selon toute attente, la sonde orbitale de l’ESA restera en service encore jusqu’en 2030. Pour fêter cette étape importante, l’organisation spatiale européenne organise la toute première diffusion en direct de Mars.

De l’eau sur Mars

Au terme d’un voyage de sept mois, Mars Express a entamé ses mesures en 2004. A l’aide de huit instruments, il étudie l’atmosphère et la géologie de la planète. Le vaisseau spatial effectue aussi des recherches sur l’historique de l’eau sur Mars.

Durant ses vingt années de service, Mars Express a cartographié en détail la surface de Mars et en a collecté de nombreuses données. Des astronomes ont ainsi entre autres découvert un cratère rempli de neige, de vastes réservoirs d’eau salée sous les calottes polaires, ainsi que des lacs souterrains. L’année dernière, les ordinateurs de bord ont fait l’objet d’une mise à jour indispensable, puisqu’ils tournaient encore sur… Windows 98.

Quasiment en direct

La diffusion en direct débutera aujourd’hui à 17H45’ sur le canal YouTube de l’ESA – à voir ci-dessous – et durera une heure. De nouvelle images pourront être visionnées toutes les cinquante secondes. Le streaming ne se fera pas entièrement en direct. Il faut en effet 17 minutes pour transférer les images vers la Terre, puis encore une minute environ pour les acheminer chez le spectateur via des câbles et des serveurs.

En collaboration avec Kijk.