L’université d’Oxford: ‘L’utilisation d’internet ne nuit pas à la santé mentale’

Il n’existe aucun lien scientifique entre l’utilisation d’internet et le niveau de bien-être mental dans la société. Voilà ce qui ressort clairement d’une vaste étude internationale menée par l’Université d’Oxford.

Les scientifiques ont comparé le nombre de connexions internet et à haut débit mobiles avec des études sur la santé mentale et le bien-être. L’étude a analysé les données de deux millions de personnes âgées de 15 à 89 ans dans pas moins de 168 pays.

Pas de preuve irréfutable…

Mais les scientifiques n’ont trouvé que des liens restreints et incohérents: insuffisants en tout cas pour étayer la théorie selon laquelle internet provoque des dommages psychologiques généralisés ou améliore le bien-être mental.

‘Nous avons cherché très attentivement une preuve irréfutable, un signe que la technologie et le bien-être mental sont liés, mais nous n’en avons pas trouvé’, explique le professeur de psychologie Andrew Przybylski.

Même lorsque les données sont filtrées par tranche d’âge et par genre, aucune tendance spécifique ne peut être mise en évidence, selon les chercheurs. ‘Nous avons rigoureusement vérifié s’il y avait quelque chose de spécial en termes d’âge ou de genre, mais il n’existe aucune preuve qui conforte l’idée populaire selon laquelle certains groupes sont plus à risque’, déclare Przybylski. S’il y a un lien quelque part, c’est une légère amélioration du sentiment de bien-être chez les femmes.

…mais plus de données sont nécessaires

Pourtant, les scientifiques restent prudents: pour être vraiment sûrs qu’il n’y a aucun lien avec la santé mentale, les entreprises technologiques devraient partager beaucoup plus de données.

‘La recherche sur les effets des technologies internet est au point mort, parce que les données les plus nécessaires sont collectées par des entreprises technologiques et des plates-formes en ligne et conservées à huis clos’, affirme l’étude.

‘Il est essentiel d’étudier les données sur l’adoption individuelle des technologies basées sur internet et sur l’engagement envers elles de manière plus détaillée et avec une plus grande transparence. Ces données existent et sont continuellement analysées par des firmes technologiques mondiales à des fins de marketing et d’amélioration des produits, mais elles ne sont malheureusement pas accessibles pour des recherches indépendantes.’