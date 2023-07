Google et X peuvent prévoir des épidémies

Les recherches sur internet et les publications sur les médias sociaux peuvent s’avérer des indicateurs très précoces de déclenchement d’épidémies. Voilà ce qui ressort d’une étude effectuée sur l’émergence de la pandémie du covid-19.

Au début de la pandémie corona, des chercheurs canadiens ont analysé, via Google Trends, des mots-clés tels que toux, mal de gorge, essoufflement et fatigue. Ils ont également examiné de près des hashtags associés sur le service de messagerie X (ex-Twitter) et ont combiné ces informations aux données covid-19 au Canada.

Surveillance numérique de la santé

‘Le grand-public a tendance à se tourner vers internet et les médias sociaux pour y trouver des informations relatives à la santé, surtout lors d’épidémies mondiales’, explique Rena Yang, chercheuse postdoctorale à la School of Public Health Sciences de Waterloo au Canada. ‘Ces modèles peuvent être utilisés par des gouvernements et par des services de santé pour mettre au point un système de contrôle en temps réel, qui signale quand des infections s’étendent ou s’amenuisent, ou pour réagir rapidement à des maladies infectieuses émergentes.’

Les chercheurs ont découvert que les mots-clés liés aux symptômes peuvent être mis fortement en corrélation avec des infections quotidiennes pour les précéder souvent de quelques jours. Cela suggère que les outils pourraient servir d’indicateurs d’avertissement précoce dans le cadre d’une ‘surveillance numérique de la santé’.

A combiner à d’autres sources

Il y a cependant encore pas mal de pain sur la planche, selon Zahid Butt, professeur adjoint de sciences de la santé et auteur principal de l’étude. ‘Nos recherches futures se concentreront sur l’identification systématique et sur l’organisation des mots-clés pertinents liés aux symptômes pour des maladies émergentes, avant même qu’elles ne soient identifiées ou rapportées’, déclare-t-il.

Idéalement, le système numérique sera combiné à d’autres sources de données, afin de créer des modèles à la fois précis et complexes, ajoute encore Butt. ‘Ce type de système sera capable d’aider à la surveillance épidémiologique, de suivre la perception publique et de prévoir les tendances dans les épidémies.’