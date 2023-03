Byteflies recueille 4,5 millions d’euros

La firme d’e-santé Byteflies lève du capital en vue de développer plus avant ses ‘wearables’ pour environnements médicaux. Françoise Chombar et les fondateurs de Showpad notamment y investissent.

Byteflies existe depuis quelques années déjà et se focalise sur les appareils portables (‘wearables’) pour patients durant et après leur séjour en clinique, par exemple pour le suivi de personnes souffrant d’épilepsie, de problèmes cardiaques ou du covid. Aujourd’hui, ils sont actifs dans 35 pour cent des hôpitaux belges.

Grâce à la toute récente phase de capitalisation de 4,5 millions d’euros, l’entreprise entend accélérer encore sa croissance, rendre accessible sa plate-forme de données des patients en vue d’un suivi virtuel, ainsi que mettre en œuvre le télé-monitoring structurel.

La récente phase de capitalisation a été dirigée par Sensinnovat, le fonds d’investissement de la famille De Winter-Chombar. Louis Jonckheere et Pieterjan Bouten (Showpad), Mathias Geeroms (Ota Insight) et Joris Van Der Gucht (Silverfin) font également leur entrée dans l’entreprise, qui reçoit en outre un soutien financier de la part de VLAIO.

‘Nous sommes convaincus que Byteflies dispose de toutes les compétences pour contribuer au modèle de soins de demain’, affirme Françoise Chombar, directrice de Melexis et désormais aussi investisseuse dans Byteflies.

‘Grâce à sa combinaison unique de matériel et de logiciels, elle peut représenter une importante plus-value pour le patient et pour le personnel soignant et ce, tant sur le plan de l’efficience que sur celui de la précision. De plus, elle réduira pas mal de tâches répétitives pour le personnel soignant et diminuera par conséquent la pression sur le système des soins et le coût de celui-ci.’