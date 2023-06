Une nouvelle BMW autorisée à rouler de manière autonome sur les autoroutes allemandes

En Allemagne, la nouvelle BMW 5 a reçu le feu vert pour rouler en autonomie sur les autoroutes à la vitesse maximale de 130 kilomètres à l’heure. La voiture pourra notamment changer elle-même de bande de circulation.

L’homologation accordée par le Kraftfahrtbundesamt (KBA) permettra au véhicule de rouler de manière semi-autonome. L’Allemagne avait précédemment déjà adapté la loi en conséquence, mais les voitures doivent encore recevoir une homologation par type.

La BMW série 5, spécifiquement la berline, est donc à présent autorisée à le faire en Allemagne. Aux Etats-Unis et au Canada, c’était déjà autorisé pour les modèles de la BMW série 7.

La voiture peut non seulement régler automatiquement la vitesse et la distance, mais aussi se piloter d’elle-même. Sur autoroute, cela veut surtout dire qu’elle peut changer de manière autonome de bande de circulation et ce, à des vitesses comprises entre 60 et 180 kilomètres à l’heure.

Ce changement de bande de circulation peut se faire automatiquement jusqu’à 130 kilomètres à l’heure ou avec une confirmation du conducteur. La confirmation est de toute façon nécessaire au-dessus de cette vitesse (l’Allemagne possède des autoroutes où on peut rouler à n’importe quelle vitesse). Cela peut désormais simplement se faire en jetant un regard dans le rétroviseur latéral. Avant, cela devait se faire via le clignotant. C’est encore possible, mais dans la présente version, l’utilisation des clignotants est dorénavant facultative.