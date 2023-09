Un nouveau constructeur de camions autonomes lève aussitôt un milliard de capital-risque

Le personnel d’un ancien département de voitures autonomes chez Ford et Volkswagen a lancé une toute nouvelle startup: Stack AV, qui a immédiatement fait l’objet d’un investissement de plus d’un milliard de dollars de la part de SoftBank: une première pour une injection de série A, comme on l’appelle.

Les tout premiers investissements dans une startup, appelés injections de série A, ne sont généralement pas très élevés: les grosses sommes d’argent n’arrivent que plus tard, lorsque l’entreprise en question a déjà affiché une certaine croissance. Mais tel n’est pas le cas pour Stack AV, une nouvelle entreprise qui entend construire des camions autonomes dans la ville américaine de Pittsburgh, puisque selon le magazine américain Fortune, elle a immédiatement reçu une somme de plus d’un milliard de dollars (937,6 millions d’euros) de la part de SoftBank Holdings, la société japonaise de capital-développement qui vient justement de connaître un succès avec la nouvelle introduction en Bourse de l’architecte britannique de puces Arm.

Croissance immédiate

Cela signifie également que Stack AV progresse fortement. En quelques semaines seulement, l’entreprise a en effet embauché 150 personnes et dispose déjà d’une petite flotte de véhicules d’essai sur les routes autour de Pittsburgh.

L’entreprise a été fondée par les Américains Bryan Salesky, Pete Rander et Brett Browning. Jusque tout récemment, le trio dirigeait Argo AI, une co-entreprise entre les constructeurs automobiles Ford et VW, chargée de la recherche et du développement de voitures autonomes pour les deux sociétés. La nouvelle entreprise se concentre donc désormais sur les camions, un marché plus exigu où les véhicules autonomes ont actuellement une application plus évidente dans le trafic de passagers.

Nombreux accidents

Les chauffeurs de camion doivent souvent effectuer des trajets longs et répétitifs, pour lesquels la présence d’une IA (fonctionnant bien) au volant s’avère plus pratique et plus sûre. Quelle que soit la marge d’erreur de l’IA, en partie à cause de la nature des trajets, il y a un très grand nombre d’accidents impliquant des camions aux États-Unis. Selon la Federal Motor Carrier Safety Administration américaine, en 2020, il y a eu environ 415.000 accidents signalés à la police entre des voitures particulières et des gros camions. Brièvement, Amazon a même envisagé de racheter Argo AI l’année dernière, précisément pour cette raison.

Les projets des fondateurs sont ambitieux, même s’ils ajoutent aussitôt que les produits finaux ne seront pas disponibles dans l’immédiat. ‘Nous envisageons une autonomie totale, un système de conduite autonome très performant qui ne se limite pas à une seule voie de circulation ou sortie’, a déclaré Salesky à Fortune. ‘Nous devons parvenir à un point où ces camions pourront aller n’importe où, ce qui leur permettra finalement d’être adoptés.’

‘Capital patient’

Le montant d’investissement très élevé de SoftBank s’inspire également du fait qu’il existe actuellement une concurrence intense entre les entreprises qui souhaitent lancer sur le marché des camions autonomes. Outre Stack AV, des firmes telles que Nuro (Californie), Einride (Suède) et UISEE (Chine) sont en effet également actives dans le domaine. Le montant d’investissement élevé reflète également le fait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire avant que l’entreprise – ou par extension l’ensemble du secteur – puisse proposer des véhicules prêts à être commercialisés. Il s’agit, comme l’appelle SoftBank, de ‘capital patient’. ‘SoftBank sait comment développer une activité mondiale et pertinente’, a expliqué Salesky. ‘Ce soutien est extrêmement utile dans le cadre d’une tentative comme celle-ci, où il faut être présent sur le long terme.’