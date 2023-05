Un ex-ingénieur d’Apple accusé de vol de secrets industriels liés à la technologie automobile autonome

Le ministère américain de la Justice accuse un ex-employé d’Apple de tentative de vol d’informations secrètes relatives à des systèmes autonomes, dont des voitures se déplaçant par elles-mêmes, alors qu’il travaillait en secret pour une firme chinoise. Voilà ce qu’ont révélé mardi la BBC et l’agence Reuters.

Weibao Wang (35 ans) était actif chez Apple depuis mars 2016 en qualité d’ingénieur au sein d’une équipe qui développa des technologies pour systèmes autonomes. En tant que membre de l’équipe, il avait accès à de grandes quantités de données confidentielles, notamment dans le domaine des technologies automobiles autonomes d’Apple. Or Wang avait dû signer au préalable un accord de confidentialité. Deux ans plus tard, Wang avait démissionné.

Secrets industriels

Après son départ, Apple découvrit que Wang avait consulté et stocké un grand nombre de fichiers secrets. En juin 2018, des agents fédéraux découvrirent lors d’une perquisition de sa maison de grandes quantités de données d’Apple.

A l’insu d’Apple, Wang avait en fait accepté de travailler comme ingénieur pour une entreprise chinoise développant également des voitures autonomes. Le ministère américain de la Justice accuse à présent Wang de vol de documents, dont le code-source des logiciels et du matériel sous-jacents à des systèmes autonomes d’Apple. En tout, il est question de six plaintes relatives à des vols et à des tentatives de vol de secrets industriels d’Apple Inc. Si Wang est jugé coupable, il encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix années pour chacune des six plaintes.

Selon la BBC, c’est la troisième fois qu’un ex-employé d’Apple est accusé de vol de secrets industriels liés à des systèmes autonomes.