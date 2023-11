Tesla compte construire une voiture électrique à 25.000 euros

Tesla compte fabriquer un nouveau modèle de voiture électrique à 25.000 euros au sein de son usine allemande, selon l’agence de presse Reuters.

L’annonce a été faite la semaine dernière par le CEO, Elon Musk, lors d’une visite à l’usine de Grünheide, près de Berlin. On ignore pour l’heure la date de lancement de la production. Tesla n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

De plus en plus de constructeurs automobiles se lancent dans une course à la production d’une voiture électrique “abordable”. Citroën a récemment dévoilé la C3 électrique à 23.300 euros, tandis que Dacia commercialise la Spring à un peu moins de 21.000 euros.