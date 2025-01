Singapour veut expérimenter des bus autonomes en 2026

Singapour souhaite expérimenter des bus publics autonomes à la mi-2026, selon la LTA, l’autorité en charge des transports de la ville et de l’état insulaire. Les véhicules seront utilisés dans certaines parties de la ville pendant une période d’essai de trois ans, aux côtés des bus avec personnel existants.

Six bus autonomes offrant au moins 16 places circuleront dans les zones de Marina Bay et de Shenton Way dans le quartier financier de la ville. L’objectif est qu’ils transitent également par une zone industrielle et s’arrêtent dans un centre de recherche en périphérie de la ville. La LTA envisage d’abord ces derniers itinéraires, car ils sont plus courts et plus simples.

Contrôleur de sécurité

Au cours de la première phase de test, les bus autonomes auront toujours un chauffeur à bord pour des raisons de sécurité. Ensuite, ce rôle de supervision sera assumé par un contrôleur de sécurité à distance.

L’appel d’offres pour le projet devrait être clôturé au deuxième trimestre 2025, et l’entreprise retenue sera annoncée à la fin de cette année.