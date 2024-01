Les voitures, futurs partenaires de discussion grâce à l’IA de ChatGPT

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas qui a débuté lundi et ouvre officiellement ses portes ce mardi, s’est, au fil des ans, mué en un salon des nouvelles technologies mais aussi de l’auto.

Cette édition 2024 n’y fait pas exception, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) générative, révélée par des robots conversationnels tels que ChatGPT, dans les véhicules, qui se veulent en outre de plus en plus autonomes.

Lors du dernier CES, en 2023, Sony avait annoncé son entrée sur le marché de l’automobile en partenariat avec Honda, tandis que BMW avait dévoilé un prototype enveloppé d’un écran d’encre électronique (e-ink) lui permettant de changer de couleur. Les constructeurs automobiles avaient également présenté de nombreux développements en matière de véhicules électriques.

Cette année, c’est à nouveau l’IA LA star incontestée des évolutions dans le secteur automobile.

Volkswagen va par exemple adjoindre ChatGPT au système d’infodivertissement de plusieurs modèles, a annoncé lundi le constructeur automobile allemand à Las Vegas, ce qui en fera le premier grand acteur du secteur au monde à intégrer un tel système d’intelligence artificielle générative dès le départ.

Le logiciel, qui peut formuler des phrases au niveau du langage humain, sera disponible dans l’assistant vocal IDA, qui permet au conducteur de réaliser certaines opérations au départ d’une commande vocale. Les premiers véhicules dotés de cette fonctionnalité sont exposés au salon technologique.

L’intégration est réalisée en collaboration avec le spécialiste des logiciels vocaux Cerence. ChatGPT sera disponible dans plusieurs véhicules de série à partir du deuxième trimestre.

L’idée est de rendre la communication avec la voiture plus naturelle et de permettre à l’assistant vocal de Volkswagen de répondre à d’autres questions que le simple fonctionnement des systèmes du véhicule comme la navigation ou l’air conditionné.

“Cela peut être d’une grande aide pendant un trajet en voiture : enrichir les conversations, clarifier les questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule et bien plus encore sans utiliser les mains”, explique le constructeur automobile allemand.

VW a également souligné lundi que ChatGPT “n’a pas accès aux données du véhicule” et que les questions et les réponses “sont immédiatement supprimées pour garantir le plus haut niveau possible de protection des données”.

De son côté, le constructeur sud-coréen Hyundai a annoncé lundi qu’il allait intégrer son propre robot conversationnel dans le système de navigation et d’intelligence artificielle (IA) de ses véhicules.

L’entreprise prévoit de développer un nouveau système d'”infodivertissement” pour ses véhicules, qui comprendra un marché d’applications permettant aux développeurs de logiciels de créer des “apps”.

Preuve que l’IA est présente partout, Hyundai a dévoilé lundi un nouveau partenariat avec son compatriote et géant de l’électronique Samsung. Grâce à cet accord, les utilisateurs pourront relier leur maison et leur voiture intelligentes, ce qui signifie qu’ils pourront allumer le chauffage de leur voiture avant de l’utiliser, ainsi que contrôler les commandes de leur maison intelligente, telles que le chauffage et les portes de garage, à partir de leur voiture connectée.

Cette année, l’automobile n’aura toutefois pas l’importance qu’elle a eue lors des éditions précédentes, car Ford, General Motors et Stellantis n’y participeront pas. Cette absence s’explique principalement par la grève des travailleurs affiliés au syndicat United Auto Workers en 2023, qui a retardé le calendrier de ces trois grands constructeurs automobiles américains.

Honda, Mercedes-Benz et BMW, parmi d’autres, seront toutefois présents à l’événement, qui sera l’occasion de développer davantage encore les véhicules autonomes et d’améliorer la sécurité routière grâce à l’IA.

Cette technologie peut en effet détecter la vigilance du conducteur en se basant sur l’expression du visage ou l’attention du regard.

Une section du salon sera enfin dédiée aux véhicules industriels et agricoles eux aussi en quête d’autonomie, aux motos et bateaux connectés et aux programmes informatiques devenus essentiels dans tous les modes de transports.