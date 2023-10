L’équipe belge a remporté le Solar Challenge en Australie

L’équipe belge a de nouveau remporté le Solar Challenge, le championnat du monde non officiel des voitures solaires, en Australie. Les étudiants de la KU Leuven ont franchi la ligne d’arrivée en premier à Adélaïde, en Australie, jeudi.

“Je suis très fier”, a déclaré à Belga le professeur Bart Vermang de l’UHasselt, qui a contribué au succès, en marge de la mission économique en Australie.

Les étudiants en ingénierie industrielle de la KU Leuven, l'”Innoptus Solar Team”, ont démarré jeudi matin avec une avance de 39 kilomètres sur leurs plus proches poursuivants, les étudiants de Twente aux Pays-Bas. Ils ont finalement franchi la ligne d’arrivée à 10h44 heure locale (01h44 en Belgique) avec leur voiture “Infinite”. Leur vitesse moyenne était d’environ 88 kilomètres par heure. L’équipe néerlandaise de Twente est arrivée une vingtaine de minutes plus tard. Les participants avaient entamé leur périple de 3.021 kilomètres à Darwin, dans le nord du pays, dimanche dernier. L’équipe belge avait également remporté la précédente édition de la course en 2019.