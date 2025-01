Le Salon de l’Auto inauguré ce vendredi, lors d’une journée dédiée à la presse

Le Salon de l’Auto, de retour après un an d’absence, ouvrira déjà ses portes ce vendredi sur le plateau du Heysel. Il sera cependant réservé à la presse, avant une inauguration officielle durant l’après-midi et une visite du roi Philippe. L’ouverture au public est, elle, prévue samedi matin.

Un nombre record de 63 marques de voitures et de véhicules utilitaires seront présentes jusqu’au dimanche 19 janvier sur le site de Brussels Expo. Il y aura sept premières mondiales, 14 premières européennes et 63 premières belges, dont le récent Tesla Cybercab, le taxi autonome dévoilé il y a quelques semaines par le constructeur américain.

Le Salon de l’Auto n’avait pas eu lieu il y a un an après le désistement de plusieurs exposants importants. Seul un événement réservé aux professionnels avait été organisé en février. Mais l’essentiel des grands acteurs du secteur sont à nouveau de la partie, aux côtés d’une quinzaine de nouveaux venus, pour ce qui constitue l’un des derniers salons de l’auto encore organisés en Europe.

L’événement sera officiellement inauguré par le Premier ministre Alexander De Croo et le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close sur le coup de 15h30. Le roi Philippe sera ensuite le tout premier visiteur à être accueilli à 17h00. Le souverain visitera les stands de plusieurs constructeurs et rencontrera différents acteurs du secteur “pour prendre la mesure des défis auxquels il est actuellement confronté”, selon les mots du Palais royal. Il évoquera avec eux les difficultés socio-économiques de l’industrie automobile et les innovations technologiques visant à accélérer la transition vers une mobilité verte.

Quelque 300.000 personnes sont attendues au Salon de l’Auto d’ici le dimanche 19 janvier.