Google parcourt le circuit de Spa-Francorchamps pour Street View

La voiture Google Street View se trouvait cette semaine sur le circuit de F1 de Spa-Francorchamps. Non pas pour participer à une course, mais bien pour effectuer des prises de vue du circuit, qui feront leur apparition sur Google Street View d’ici quelques mois.

Google actualise à présent ses images pour Street View en Belgique et passe pour l’occasion en revue toujours plus d’endroits qui n’étaient pas encore disponibles sur la plate-forme. Le circuit emblématique de Spa-Francorchamps en est un exemple. Jusqu’à présent au niveau mondial, seuls cinq circuits de F1 étaient disponibles sur Street View, à savoir ceux de Zandvoort (Pays-Bas), Silverstone (Grande-Bretagne), Monza (Italie), Fuji (Japon) et le Circuit of the Americas (Etats-Unis).

Amaury Bertholomé, directeur général du circuit de Francorchamps, se réjouit de la collaboration: ‘Nous sommes ravis de l’arrivée de la voiture Street View. Cela permettra aux fans de sport automobile du monde entier d’avoir une vue de ce très beau circuit, où qu’ils soient.’