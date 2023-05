Google Maps lance Immersive View pour les Routes

Lors de sa conférence des développeurs I/O, Google a présenté une nouvelle façon de passer en revue vos trajets dans Maps, avant de prendre la route. Immersive View pour les Routes, comme cette fonctionnalité améliorée (avec l’IA) s’appelle, sera disponible ces prochains mois notamment pour Amsterdam, Berlin, Dublin, Florence, Las Vegas et Londres.

Il s’agit d’une extension des gadgets Live View et Immersive View pour les Endroits que Google avait précédemment déjà ajoutés à Maps. Avec Immersive View pour les Routes, vous pourrez au préalable découvrir en détail chaque segment d’un itinéraire, peu importe que vous le parcouriez en voiture, en vélo ou à pied.

Qualité de l’air et météo

Lorsque vous solliciterez un descriptif d’itinéraire, vous pourrez d’une simple pression sur un bouton bénéficier d’une vue plongeante sur les carrefours, pistes cyclables, trottoirs ou parkings tout au long du trajet envisagé. Avec la barre de temps, vous pourrez demander des informations sur la qualité de l’air et sur les conditions de circulation en cas de changement de la météo durant la journée, afin que vous puissiez vous préparer en connaissance de cause et emporter une veste ou de la crème solaire. Une simulation du nombre de voitures en circulation à un moment donné vous sera aussi proposée.

Pour en arriver là, Google a eu recours à la vision IT et à l’intelligence artificielle qui ont ‘fusionné des milliards d’images de Street View et des photos aériennes, afin de créer ainsi un modèle numérique plus riche du monde’.

Parmi les autres villes (que celles susmentionnées) où vous pourrez bientôt utiliser Immersive View pour les Routes, citons Paris, Tokyo, Venise, Los Angeles, New York, Miami, Seattle, San Francisco et San Jose. Aucune ville belge n’a été mentionnée durant la conférence.