CES 2025: Segway renouvelle sa gamme Ninebot et lance un modèle tout-terrain sur le marché belge

Segway a profité du salon CES pour présenter un certain nombre de nouvelles trottinettes électriques. La plupart des modèles sont équipés d’une suspension améliorée, d’un écran intelligent polyvalent prêt pour la navigation, et d’une fonction Airlock pratique. La ZT3 Pro I est totalement neuve sur le marché belge. Il s’agit d’une trottinette tout-terrain avec laquelle vous pourrez quitter les rues en dur en toute sécurité.

Avec plus de 13 millions de Ninebot eKickScooters sur la route, Segway est le leader mondial du marché des trottinettes électriques. La gamme se compose de cinq séries de produits, dont nous n’allons pas aborder la GT3 (atteignant des vitesses de 80 km/h): ce modèle est destiné à ceux qui n’ont pas froid aux yeux, et n’est autorisé que sur circuits et terrains privés.

Fonction de navigation

Les modèles Ninebot E3, F3 et Max G3 sont particulièrement adaptés à un usage quotidien. Ils se différencient principalement par leur autonomie (courte, moyenne et longue), leur confort de conduite (type de pneu et suspension, antipatinage, S-ABS), leur équipement et bien sûr leur prix. Avec la nouvelle génération, l’autonomie de presque tous les modèles augmente légèrement, mais la vitesse dans notre pays reste limitée aux 25 km/h légaux.

La gamme Ninebot pour 2025. © Segway

L’écran intelligent amélioré de 2,4 pouces attire beaucoup l’attention sur certains nouveaux modèles. Il affiche non seulement les renseignements habituels tels que l’état de la batterie et la vitesse de la trottinette, mais également les notifications d’appels de votre smartphone. Plus tard cette année, une mise à jour du firmware devrait également rendre l’écran couleur paré pour la navigation, bien qu’il s’agisse plutôt d’un relais pour l’appli de navigation sur votre smartphone. L’avantage est que vous n’aurez plus besoin de placer votre téléphone dans un support sur le guidon. Segway envisage bien de rendre cette nouvelle fonctionnalité payante, mais l’entreprise n’a pas encore pu ou voulu en mentionner le prix.

AirLock

Il convient également de mentionner Segway AirLock, un nouveau système de déverrouillage de l’eKickScooter, basé sur Bluetooth, dès que vous vous en approchez (avec votre smartphone). Et si vous ne vous souvenez plus de l’endroit où vous avez garé votre deux-roues, vous pouvez le retrouver rapidement grâce à la fonctionnalité Apple Find My – même si elle n’est disponible que pour les propriétaires d’un iPhone.

Comme mentionné, Segway présentera bientôt également la ZT3 Pro I en Belgique. Cette trottinette tout terrain destinée aux balades plus aventureuses était déjà disponible dans certains pays depuis plusieurs mois, mais un modèle adapté a dû être développé pour notre pays, car l’éclairage cruciforme à l’avant n’était pas conforme à la réglementation belge.

Le Ninebot Max G3 I sera lancé au premier trimestre de cette année, et les autres modèles suivront au deuxième trimestre. Segway n’a pas encore annoncé de prix indicatifs pour les nouveaux eKickScooters.