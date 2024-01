Bloomberg: ‘La voiture d’Apple ne sera pas autonome’

Apple a rendu ses projets de fabrication d’une voiture un peu moins ambitieux, mais le groupe technologique américain ne renonce pour autant p as à la construire.

Voilà ce que révèle l’agence de presse Bloomberg, habituellement bien informée, sur la base des dires d’initiés. Apple préparerait désormais la commercialisation d’une voiture électrique. Auparavant, le plan, selon les sources, prévoyait un véhicule autonome. Fin 2022, le projet fut déjà revu à la baisse et prévoyait une voiture capable de rouler de manière autonome sur autoroute, mais cette piste vient donc également d’être délaissée.

Cela fait des années que les spéculations vont bon train sur ce qu’on appelle l’Apple Car. Des rumeurs sur le projet évoquaient tantôt le développement d’une voiture proprement dite, tantôt celui d’un système d’exploitation pour voitures. Toujours est-il qu’Apple aurait à présent décidé que la construction d’une voiture entièrement autonome n’était pas réaliste dans un avenir proche.

Apple se concentrerait plutôt sur un modèle électrique doté de systèmes d’aide à la conduite plus basiques, comme certaines Tesla en sont déjà équipées. On ne sait pas quand la voiture arrivera sur le marché. Il semble désormais que l’entreprise ne lancera pas la voiture avant 2028 au plus tôt, selon Bloomberg. Les rumeurs précédentes évoquaient encore 2026.