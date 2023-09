Android Auto autorise à présent Zoom et WebEx dans la voiture

Les automobilistes disposant d’un système embarqué fonctionnant sur le système d’exploitation Google Auto peuvent désormais utiliser les applications de visioconférence Zoom et WebEx. Mais pour des raisons de sécurité, ils ne pourront participer aux réunions à distance que par audio.

Les applications Zoom et WebEx ont été annoncées et lancées dans le cadre du salon de l’auto de Détroit. Il s’agit encore de versions bêta, mais des versions complètes suivront dans les semaines à venir. Plus de deux cents millions d’automobilistes pourront désormais prendre part à des visioconférences (via audio uniquement) dans la voiture, ce qui est déjà une pratique assez courante via le smartphone mains libres connecté au système embarqué.

Deux cents millions d’utilisateurs

‘Il y a des années, la possibilité de répondre à un appel téléphonique directement depuis l’écran de votre voiture a révolutionné la façon dont on communique sur la route’, écrit Google dans un article de blog. ‘Nous passons maintenant à l’étape suivante en facilitant et en sécurisant la participation à des réunions planifiées depuis l’écran de votre voiture, afin que vous n’ayez pas à chercher votre téléphone.’

‘À l’heure actuelle’, avait encore affirmé Google lors de sa conférence I/O en mai, ‘plus de deux cents millions d’automobilistes possèdent Android Auto.’ Mais le fait est que le géant technologique américain est en train d’accroître son emprise sur le secteur automobile.

Des ambitions revues à la hausse

Android Auto est simplement une appli qui tourne sur le système embarqué et qui ‘reflète’ sur celui-ci les applis et capacités spécifiques du smartphone Android connecté, telles qu’Assistant, Maps et maintenant donc Zoom et WebEx.

Mais Google a de plus grandes ambitions avec Android Automotive, au nom plutôt déroutant, qui est un système d’exploitation entièrement autonome basé sur Linux et qui gère les systèmes embarqués des voitures elles-mêmes. Des marques telles que BMW, Honda, Ford, Renault, Nissan et Mitsubishi proposent des voitures tant nouvelles que futures qui fonctionnent sur ce système d’exploitation résident de Google. Et la marque sino-suédoise Polestar en est certainement fan, puisque le modèle Polestar 2, la première voiture intégrant complètement Android Automotive, comprend désormais aussi une appli pour le service de streaming Amazon Prime Video, utilisable uniquement en position de stationnement.