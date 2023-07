Amazon, Meta, Microsoft et TomTom lancent une alternative à Google Maps et Apple Maps

L’Overture Maps Foundation a publié ses premiers « ensembles de données cartographiques open source ». Elle entend ainsi s’attaquer au duopole de Google Maps et d’Apple Maps sur le marché de la cartographie mobile.

Google Maps et/ou Apple Maps sont de loin les cartes les plus utilisées dans toutes sortes d’applications. Ce qui n’est pas au goût de leurs concurrents Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft et TomTom. C’est pourquoi ces quatre entreprises ont fondé l’Overture Maps Foundation en décembre dernier : une joint-venture qui vise à développer des données cartographiques complètes et précises que tout le monde peut utiliser gratuitement. Depuis sa création, d’autres entreprises et start-ups ont rejoint l’initiative, comme SafeGraph, Sanborn, Sparkgeo, Cyient, ESRI, InfraMappa et PTV Group.

« Les cartes doivent être collectivisées »

Le premier ensemble de données « cartographiques open source » est désormais disponible, avec quatre couches de données au format OMF : points d’intérêt, bâtiments, réseaux de transport (dérivés du projet OpenStreetMap) et frontières (administratives), dont les noms sont traduits en 40 langues. Les données ont été compilées par les membres de l’Overture Maps Foundation, qui ont été chargés de collecter, vérifier et valider les données cartographiques open source, complétées par leurs propres données.

« La sortie d’Overture 2023-07-26-alpha.0 est une étape importante dans la création d’un ensemble de données complet et de qualité de cartes ouvertes. Le jeu de données sur les points d’intérêt en particulier représente une base de données open source importante, précédemment inaccessible, avec le potentiel de tout cartographier, de la nouvelle entreprise grande ou petite aux marchés éphémères n’importe où dans le monde », a déclaré Marc Prioleau, directeur de l’Overture Maps Foundation dans un article de blog.

S’agissant d’une première version, l’ensemble des données est loin d’être complet. Overture entend mettre en place un partenariat étendu qui permettrait de créer, maintenir et mettre à jour en continu une vaste base de données de points d’intérêt. Les développeurs d’applications pourraient ainsi se tourner vers Overture plutôt que vers Google et Apple. Actuellement, les deux géants de la cartographie mobile font payer aux développeurs l’accès à leurs ensembles de cartes par l’intermédiaire d’API.