L’entreprise louvaniste Imec ouvre un site sur un campus universitaire en Indiana (USA)

Imec, une entreprise belge de Louvain qui développe des micropuces, a ouvert un nouveau site aux USA, sur le campus de l’université Purdue, dans l’Etat d’Indiana (Midwest).

Avec cet établissement, Imec va mener des recherches sur des nouveaux matériaux qui permettent de multiplier les connexions sur ces micropuces.

“Notre monde est confronté à d’énormes défis: les problème du climat, de la mobilité, des pénuries alimentaires. La technologie pour y répondre se base sur les progrès dans le développement de micropuces”, estime Luc Van den hove, président d’Imec, vendredi.

Pour que le progrès continue, des puces plus rapides sont nécessaires, et qui exigent donc davantage de connexions. “L’université de Purdue se spécialise dans la recherche sur les matériaux pour fabriquer ces puces”, pointe la vice-présidente Katrien Marent. “Ce n’est qu’avec ces nouveaux matériaux que nous pouvons évoluer vers des puces avec une plus grande puissance de calcul. Nous amenons ensuite ces bases vers notre site à Louvain, où elles sont encore davantage transformées. Cette procédure doit durer six ans”, poursuit-elle.

Lors de l’inauguration du site Imec en Indiana, M. Van den hove a aussi plaidé pour que le décret américain sur les micropuces, assorti d’un budget de 52 milliards de dollars pour le secteur, ne soit pas utilisé pour découpler ces technologies du reste de la fabrication mondiale.

Le laboratoire à l’université Purdue va employer 10 personnes pour Imec, en partie rémunérés par les deniers publics de l’Indiana. L’entreprise belge va encore ouvrir un autre site l’an prochain dans le Michigan, qui se concentrera sur l’innovation dans le secteur automobile. Ensuite, l’établissement d’un autre site est aussi prévu en Arizona.