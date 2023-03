Le moteur de recherche DuckDuckGo est fourni avec son propre assistant AI

Le moteur de recherche sensible à la confidentialité DuckDuckGo teste actuellement une fonction de clavardage (chat) destinée à répondre directement aux questions posées. L’AI se base surtout sur Wikipedia.

Après le robot AI très médiatisé de Bing et ChatGPT, voici que DuckDuckGo lance aussi une fonction permettant de poser des questions de manière plus naturelle et d’obtenir des directement réponses. DuckAssist, comme il s’appelle, repose sur une API d’OpenAI et tire ses informations principalement de Wikipedia.

DuckAssist se trouve actuellement en phase de test bêta, mais devrait être publiquement disponible dans les semaines à venir. Comme l’API provient d’OpenAI, la firme à l’initiative de ChatGPT, le système opère de manière assez similaire. L’utilisateur pose une question et au lieu d’une liste de sites, il obtient une réponse immédiate dans la mesure du possible. Les réponses émanent principalement de Wikipedia et de l’Encyclopedia Britannica, avec lesquelles DuckDuckGo espère éviter quelques pièges dans lesquels tombe ChatGPT, qui invente parfois complètement des réponses ou qui les tire de sources pour le moins obscures.

A chacun son AI

L’objectif est de répondre uniquement aux questions pour lesquelles une réponse exacte est possible, du genre ‘quelle est la distance entre le soleil et la Terre?’. A contrario, DuckAssist ne répondra par exemple ni à des questions pour lesquelles une comparaison doit être recherchée ni à des problèmes philosophiques du ‘tramway’.

DuckDuckGo opte ainsi pour une version strictement contrôlée et peut-être légèrement limitée du robot AI. Les robots de recherche AI connaissent à présent une évolution accélérée, en partie stimulée par le battage médiatique autour de ChatGPT. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI et entend mieux concurrencer Google avec le robot de chat de Bing. La technologie est puissante, mais commet parfois aussi des erreurs et semble surtout faire preuve de perplexité, lorsqu’on lui demande des avis ou des déclarations politiques.

DuckDuckGo suit entre autres les traces de Google et de Meta avec cette fonction de recherche assistée par l’intelligence artificielle. La semaine dernière encore, le navigateur respectueux de la vie privée Brave annonçait lui aussi un robot de recherche basé sur l’AI. Ce dernier tire, lui, ses réponses d’une série de portails d’information.