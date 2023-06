Le centre d’innovation Sirris s’installe sur le campus high-tech FacThory de Genk

Sirris, le centre d’innovation pour l’industrie technologique belge, déménage son espace de laboratoire de Diepenbeek vers le Thor Park de Genk. Il devient ainsi le tout premier occupant du nouvel écosystème FacThory.

Le nouveau site devrait permettre à Sirris d’étendre dans les années à venir son environnement de test industriel à quelque 1.300 mètres carrés avec, à la clé, quinze pour cent environ de trajets d’innovation supplémentaires sur le plan des processus de production (en sus des 1.300 projets d’innovation qui sont dès présent réalisés annuellement). Ce faisant, le centre entend aider à accroître la puissance concurrentielle des entreprises belges en continuant d’automatiser, de numériser et de robotiser leurs processus de fabrication.

4.0 Made Real

Sirris abandonne donc au bout de 23 ans son site familier situé dans le Wetenschapspark de Diepenbeek, pour devenir à partir de 2024 le tout premier occupant de FacThory sur le Thor Park de Genk, le campus accueillant des entreprises opérant dans l’industrie manufacturière intelligente et énergétique innovante. Herman Derache, Managing Director de Sirris, évoque une ‘étape essentielle’ pour toutes les firmes technologiques au Limbourg et, par extension, en Belgique: ‘Ce partenariat favorisera l’échelle de la connaissance, offrira un accès à des installations high-tech et facilitera la collaboration dans l’écosystème de la production.’

Concrètement, les entreprises pourront se rendre sur le nouveau site de Sirris pour produire des composants de précision, élaborer les lignes directrices de nouveaux systèmes de production et disposer d’un démonstrateur ‘4.0 Made Real’ permanent. Ce dernier permettra aux entreprises de s’initier à un système de production à la fois numérisé et économe en énergie.

Conjointement avec le Thor Park, Sirris veut à terme attirer une cinquantaine d’entreprises manufacturières sur le campus et créer du travail pour quatre cents personnes environ.