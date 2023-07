La jeune pousse belge d’eHealth Watcherr lève 2 millions d’euros

Grâce à un investissement de 2 millions d’euros provenant de plusieurs business angels, la start-up belge Watcherr entend commercialiser plus rapidement et plus efficacement son système de détection sanitaire. Actuellement, ce système est disponible en Belgique, au Royaume-Uni et au Canada, mais une internationalisation s’impose.

La jeune pousse belge Watcherr, établie à Erembodegem, a en 2021 lancé sur le marché un système de détection sanitaire fonctionnant en ‘plug-and-play’ avec une montre intelligente portée par les patients, et avec leur smartphone. Le système contrôle en permanence l’état de santé de l’utilisateur et émet un avertissement, lorsqu’un modèle irrégulier est détecté dans les capteurs corporels (tels que le moniteur de fréquence cardiaque dans la montre intelligente) que l’utilisateur porte. Dès qu’une situation anormale est observée, une alarme se déclenche chez l’utilisateur même, mais aussi chez un prestataire de soins dans son entourage et ce, via la technologie de géo-repérage. Cette technologie a du reste été chaleureusement accueillie dans le secteur des soins de santé, entre autres dans les centres de soins résidentiels.

Accélérer les efforts

Watcherr déploya cette technologie relativement vite en Belgique, en Grande-Bretagne et au Canada, mais grâce à une phase de capitalisation de 2 millions d’euros, les efforts consentis par l’entreprise au niveau de la vente et du marketing pourront être accélérés, et le réseau de distributeurs internationaux pourra aussi être étendu. Ces fonds ont été réunis par plusieurs investisseurs privés, dont des business angels du Business Angel Netwerk Vlaanderen et le fonds d’investissement d’amorçage AngelWise.

De nouvelles personnes à la barre

Les fondateurs de Watcherr, à savoir Nikolai Stevens et Frederick Pouders, continueront de perfectionner leur technologie, mais pour la prochaine étape dans la croissance de l’entreprise, un nouveau CEO et un nouveau directeur financier ont été engagés. A la barre, on trouve désormais Erik Horemans qui, avant une brève interruption de carrière au début de cette année, avait dirigé dix années durant la filiale belge de l’entreprise de fibre optique néerlandaise Genexis. Selon Watcherr, Horemans a été tout spécialement choisi pour son expérience dans le développement d’activités. Quant au CFO Piet Steenberghs, il avait assumé cette même fonction précédemment déjà au sein de la firme de cartes de fidélité Joyn et chez le fournisseur de chèques services Trixxo Home.