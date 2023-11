Gartner: ‘Le CIO doit aider le CEO à préparer l’entreprise à l’IA dès maintenant’

Il est grand temps pour les CIO de faire grand cas de plans clairs en matière d’IA. Pas seulement pour leur service IT, mais aussi pour l’ensemble de l’organisation. ‘Les deux prochaines années seront cruciales’, estime l’analyste de marché Gartner.

De nombreux professionnels de l’informatique se réunissent à Barcelone ces jours-ci. L’éditeur de logiciels VMware y organise en effet sa conférence annuelle, alors qu’un peu plus loin se trouve la Smart City Expo, et que 6.500 autres CIO et décideurs IT – dont plusieurs centaines de Belges ainsi que Data News – participent au Gartner IT Symposium/Xpo 2023. Au cours de centaines de séances, ils s’inspirent des dires d’analystes, d’experts du marché et de fournisseurs à propos des tendances informatiques actuelles. Il n’est pas nécessaire de recourir à l’intelligence artificielle pour savoir que l’IA est le fil conducteur de la conférence.

‘L’IA générative n’est pas seulement une technologie ou une tendance commerciale, mais elle représente aussi un changement fondamental dans la façon dont les personnes et les machines interagissent’, déclare Mary Mesaglio, Distinguished VP Analyst chez Gartner. ‘Avant, nous avions l’habitude de regarder ce que les machines pouvaient faire pour nous, mais maintenant, nous nous intéressons davantage à ce que les machines pourront faire pour nous’, ajoute-t-elle. ‘Les machines seront à la fois nos outils et nos collègues. L’IA générative sera en 2025 tant un partenaire qu’un collègue dans 90 pour cent des entreprises dans le monde d’ici 2025’, prédit Gabriela Vogel, Sr. Directeur Analyst chez Gartner.

Un rôle important attribué aux CIO

Vogel ajoute que les CIO joueront un rôle important dans la manière dont ils façonneront l’IA et dont l’IA nous façonnera à son tour. Gartner cite ses propres recherches auprès des CEO, qui montrent que les CIO seront le premier choix des CEO pour déployer l’IA générative et libérer pleinement la véritable valeur ajoutée. Lors du discours d’ouverture, le message principal des analystes de Gartner était que les CIO doivent de toute urgence se lancer dans l’IA. Il est temps d’agir maintenant et d’accorder la priorité à deux domaines: déterminer quelle est exactement votre ambition en matière d’IA et veiller à ce que votre entreprise soit complètement parée pour l’IA, afin de pouvoir jouer pleinement cette carte d’ici 12 à 24 mois.

Deux ambitions en matière d’IA: quelle est la vôtre?

Pour ce qui est des ambitions en matière d’IA, Gartner distingue deux opportunités majeures. Ou bien vous optez pour ‘Everyday IT’, c’est-à-dire l’IT quotidienne principalement axée sur la productivité, à savoir la machine comme partenaire de productivité. Selon Gartner, 75 pour cent de tous les CIO et responsables IT européens se concentrent actuellement sur ce sujet. Mesaglio souligne que ce segment de l’IA évolue rapidement et deviendra la ‘nouvelle norme’ en un rien de temps. ‘Tout le monde aura alors accès aux mêmes outils. Vous n’y trouverez donc plus d’avantage concurrentiel durable’, prétend-elle.

Ou bien vous optez pour une stratégie ‘Game-Changing AI’ qui se concentre principalement sur la créativité. ‘Ne pensez ici pas seulement à ce qui nous rendra plus rapides ou meilleurs. Soit l’IA offrira de nouveaux avantages, par exemple des produits et services basés sur elle, soit l’approche engendrera de nouvelles façons de créer de nouveaux résultats. Pensez ensuite aux nouvelles capacités de base (core capabilities)pilotées par l’IA’, explique Mesaglio. C’est cette IA révolutionnaire qui aura le pouvoir de bouleverser des modèles économiques complets, voire des secteurs ou des industries dans leur entièreté.

‘Les CIO pourront faire la différence’

‘De plus en plus d’IA seront fournies non seulement par l’IT, mais également par l’ensemble de l’organisation de l’entreprise’, ajoute encore Vogel. Cela signifie que pour que la stratégie d’IA réussisse, toute l’équipe directoriale devra être impliquée. ‘Cela offrira une excellente opportunité pour les CIO de faire la différence’, poursuit Vogel. Les CIO pourront aider leur CEO et leurs collègues CxO à surmonter la complexité de l’IA et à définir l’ambition de leur organisation en matière d’IA. Concrètement, ils devront identifier les opportunités mais aussi les risques liés à l’utilisation de l’IA générative pour le back office, le front office, les nouveaux produits et services et les nouvelles capacités de base.

Etre paré pour l’IA

Alors que l’IA continue de transformer la relation entre l’homme et la machine, Gartner affirme que les CIO doivent continuer à façonner activement la nature de ce changement tout en anticipant les circonstances et les conséquences hautement imprévues. ‘Une décision technologique ne sera plus seulement une décision technologique. En plus d’une décision technologique, il sera en effet aussi question d’une décision économique, sociale et éthique’, affirme Mesaglio. Selon elle, il est donc important que les décideurs IT puissent s’appuyer sur quelques principes clairs que leur entreprise applique: des phares qui leur montrent le chemin et déterminent quels types de relations homme-machine ils veulent ou non accepter. Mais l’analyste de marché fait observer que sur les 606 CIO interrogés par Gartner en juin, à peine 9 pour cent déclarent que leur organisation ont ce genre de vision de l’IA. Plus d’un tiers des personnes interrogées n’avaient pas (encore?) l’intention d’élaborer une explication de leur vision sur l’IA. Il y a donc encore pas mal de pain sur la planche.