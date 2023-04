LifePowr entend rendre votre installation solaire plus intelligente

Que faire si vous voulez obtenir plus de votre batterie solaire et, en sus, aider à stabiliser le réseau électrique belge? C’est l’affaire de l’entreprise Lifepowr qui veut rendre le courant plus intelligent au moyen d’algorithmes.

L’énergie provenant de sources renouvelables, comme les éoliennes ou les panneaux solaires, n’est certes pas dépendante des carburants fossiles, mais a l’inconvénient d’être plus malaisée à prévoir en cas de volumineuse production. Alors qu’une centrale nucléaire se caractérise par un débit assez stable, un parc éolien produira nettement plus d’énergie les jours de grand vent par exemple. Pour améliorer la stabilité du réseau, Elia, le gestionnaire belge de l’électricité, a par conséquent conçu un système flexible en vue d’inciter les gros utilisateurs à stocker l’énergie à des moments de forte production, et à la renvoyer dans le réseau à des moments plus calmes.

La jeune pousse belge Lifepowr envisage à présent une façon de faire aussi participer à ce marché les particuliers et petites entreprises disposant d’une batterie ou d’une borne de chargement. ‘Les panneaux solaires offrent un rendement supérieur en été, mais la capacité du réseau en est indépendante’, déclare Dries Bols, CEO de Lifepowr, à Data News. Elia indemnise les acteurs qui stockent ou consomment un trop plein d’énergie, en rechargeant par exemple une voiture électrique à un moment donné. Certes, une batterie domestique ou un système professionnel n’a peut-être pas grande importance, mais si suffisamment d’installations sont regroupées, cela commence à avoir de l’effet. ‘Avant, des centrales au gaz étaient utilisées pour stabiliser le réseau’, explique Bols. ‘Car il y a un déséquilibre continuel, mais on évolue à présent vers un mécanisme de marché ouvert et décentralisé, afin que quasiment tout le monde puisse être partie prenante. Nous regroupons un tas de petites choses, afin que vous puissiez participer et être récompensé.’

Plus forte est la capacité, mieux c’est

La participation est possible chez Elia à partir d’1 mégawatt, ce qui n’est pas directement faisable pour une petite entreprise ou une installation domestique, mais bien pour un groupement de systèmes. ‘Nous disposons actuellement d’un peu plus de 4 mégawatts que nous agrégeons des clients’, affirme Bols. ‘Cela suffit pour participer à ce marché.’

‘Des pays tels les Pays-Bas et l’Allemagne considèrent actuellement la Flandre comme un laboratoire du paysage énergétique du futur’

Ce que Lifepowr va introduire dans la pratique, c’est, évidemment, un système de données. Le logiciel de la startup surplombera la borne de chargement ou la batterie et les pilotera de manière algorithmique. ‘Nous mesurerons s’il y a trop ou trop peu d’énergie sur le réseau et en fonction de cela, vous puiserez de l’énergie du réseau ou vous en injecterez’, ajoute Bols. ‘Vous accéderez en principe à un service d’équilibrage. Outre cette indemnité supplémentaire, ce système entend aussi réagir au maximum aux prix sur le marché de l’énergie, afin de réduire votre facture énergétique. Vous aiderez ainsi aussi à relever les défis du réseau d’électricité. Si vous investissez dans ce type d’installation, vous aurez intérêt à l’utiliser de la manière la plus optimale possible. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour la société.’

Lifepowr adaptera le pilotage des batteries avec les systèmes d’Elia, et virera l’indemnité, réduite d’un petit pourcentage, aux propriétaires. Cela vaudra tant pour les batteries que pour les bornes de chargement. Les voitures électriques comptent en effet parmi les plus gros consommateurs d’électricité, ce qui ne fera du reste qu’augmenter au fur et à mesure que le parc automobile s’électrifiera plus avant. Il est également préférable que cette consommation se fasse de manière équilibrée, selon Bols: ‘Il sera possible de programmer manuellement la plupart des voitures pour qu’elles soient chargées à certaines heures, et les gens qui trouvent cela important, pourront donc y réagir. Mais nous pensons que ‘personne n’y prêtera attention’ et voulons donc offrir aux gens une solution qui les soulagera et qui fera le travail de réflexion à leur place.’

Virage

Lifepowr existe depuis 2015, mais se concentrait jusqu’il y a peu sur le développement et la fabrication d’une batterie intelligente. ‘Nous avons à présent pris un virage vers le software et un algorithme d’optimalisation’, précise Dries Bols, dont l’entreprise lance à présent sur le marché un système d’optimalisation générique, Flexio. ‘Nous voulons pouvoir travailler sur tous les systèmes du marché.’ Le module de l’entreprise est compatible avec les marques courantes de transformateurs et de bornes de recharge, et est distribué par des partenaires qui placent déjà des installations domestiques chez les gens.

La conversion de l’entreprise a déjà généré une solide évolution d’échelle. Suite à une récente phase d’investissement, Lifepowr est passée de six à vingt collaborateurs. Sa clientèle a elle aussi progressé ces dernier mois. ‘Le mois passé, nous avons accueilli 150 nouveaux utilisateurs, et le mois précédent 85. Nous avons actuellement 800 sites en ligne en tout’, ajoute Bols.

Un vide sur le marché?

Mais existe-t-il un besoin d’un tel système? Bols estime que oui. ‘Ces prochaines années, nous installerons toujours plus de systèmes à énergie renouvelable, mais ces ‘renewables’ sont imprévisibles. Cela accroîtra la pression sur le réseau d’électricité, ce qui se traduira par une hausse du besoin de capacité de stockage. Les gouvernements sont aussi conscients soit qu’ils devront investir massivement dans le réseau électrique, soit que tout un chacun sera tenu de traiter l’énergie de manière plus intelligente. C’est important, si nous voulons encore avoir de la lumière d’ici cinq ans.’

Selon Bols, la Flandre est bien avancée sur ce plan: ‘Il y a à présent le plan de flexibilité, et la population a son mot à dire sur le marché de l’énergie. Nous sommes en avance sur les pays environnants. Aux Pays-Bas, on est encore occupé à supprimer le compteur tournant à l’envers par exemple. Ce sont là des mesures importantes en vue de garantir l’ensemble de l’infrastructure et l’équilibre du système. Des pays tels les Pays-Bas et l’Allemagne considèrent actuellement la Flandre comme un laboratoire du paysage énergétique du futur.’