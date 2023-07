Les ‘Waste Watchers’ cartographient les déchets le long de l’Escaut au moyen de drones et de l’IA

Une nouvelle coopération a débuté entre River Cleanup et le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) le long des berges de l’Escaut à Hoboken. Les citoyens sont invités à repérer les déchets le long du fleuve au moyen de drones, et à ainsi en cartographier les points noirs. L’intelligence artificielle combine les images, afin qu’un nettoyage ciblé puisse être effectué par la suite.

Le projet Waste Watchers mêle l’enthousiasme des citoyens férus de technologie et les atouts de l’intelligence artificielle (IA), selon le chef de projet, Klaas Pauly du VITO: ‘Si beaucoup de drones peuvent être utilisés pour explorer chacun une petite partie des berges du fleuve, il sera ensuite possible de combiner ces images au moyen de l’IA.’

Pauly estime en outre que le projet représente une opportunité unique pour impliquer le grand public dans un problème sociétal important: celui des déchets: ‘Chez VITO, nous possédons l’expertise technologique, mais nous ne disposons que d’une expérience limitée sur le plan de l’engagement des citoyens. C’est là précisément la force de River Cleanup.’

Appel aux pilotes de drone

River Cleanup a lancé un appel aux citoyens-pilotes de drones, qui pourront à leur initiative ou durant les journées de vol prévues en juillet et en août explorer les rives de l’Escaut. ‘Nous avons transmis le message via Smartschool notamment et avons en quelques jours déjà trouvé 250 jeunes prêts à s’engager’, explique Thomas De Groote de River Cleanup.

Toutes les personnes qui prendront des images avec leur drone, pourront ensuite les publier sur le site web de River Cleanup. L’objectif est de cartographier cet été l’ensemble des rives flamandes de l’Escaut. VITO s’est chargé du développement de Remote Sensing, le logiciel destiné à traiter automatiquement l’importante quantité d’images réalisées par les drones.

Ensuite, ces images seront transformées à l’aide de l’IA en une carte de répartition des déchets. ‘Cette carte indiquera précisément où s’accumulent la plupart des déchets’, déclare De Groote. ‘Cela pourrait par exemple être à une sortie d’égout ou à des endroits dépourvus de poubelles.’ Avec cette carte, des actions de nettoyage ciblé pourront ensuite être organisées.

Journées de vol

Tout propriétaire d’un drone est invité à participer au projet, mais durant cinq journées de vol en différents endroits le long de l’Escaut, des drones non sophistiqués seront aussi mis à disposition. ‘Les citoyens qui le souhaitent, pourront donc, après une brève période d’initiation, devenir de véritables Waste Watchers’, apprend-on.

Ces journées de vol sont prévues à Dendermonde (Termonde), Wichelen, Gand, Oudenaarde (Audenarde) et Avelgem. Toutes les données et autres informations pratiques se trouvent sur le site web de River Cleanup.