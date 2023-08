Les applications pour panneaux solaires induisent un comportement plus écologique

Les propriétaires de panneaux solaires qui contrôlent régulièrement leur contribution au moyen d’une appli, adoptent une attitude plus écologique avec l’énergie. Cela a même un effet “légèrement asservissant”, comme il ressort d’une enquête effectuée aux Pays-Bas par l’assureur Centraal Beheer. Les applis induiraient donc un comportement plus écologique.

La moitié des Néerlandais disposant de panneaux solaires contrôlent régulièrement leur contribution – un tiers le fait même quelques fois par semaine ou par jour. Ce sont surtout les hommes qui sont les plus regardants (61 pour cent contre 45 pour cent des femmes).

Le moitié des Néerlandais propriétaires de panneaux solaires vérifient l’apport énergétique de ceux-ci au moyen d’une appli. Un aussi grand groupe surveille aussi leur consommation énergétique au moins une fois par semaine. Plus de 60 pour cent de ce groupe déclare être ainsi davantage conscient de la manière de traiter l’énergie, selon le cabinet d’études Memo2, qui a réalisé l’enquête à la demande de Centraal Beheer. Et 17 autres pour cent indiquent militer ainsi pour plus de durabilité.

Cet effet se prolonge aussi dans l’environnement. Un groupe relativement grand – de nouveau surtout chez les hommes – discute des contributions et de la consommation d’énergie avec d’autres. Selon Rick Baaren, professeur de sciences comportementales à la Radboud Universiteit, cela peut inciter davantage de personnes à traiter l’énergie de manière à la plus plus durable et plus consciente. “En débattant avec autrui des informations fournies par les applis, vous contribuez à la norme sociale de la durabilité et du traitement plus conscient de l’énergie”, déclare-t-il. “De plus, les gens doivent se sentir à même de franchir le pas de la durabilité. Cela aide de voir que d’autres personnes le peuvent elles aussi.”

Légèrement asservissant

Les applis exercent même un léger effet asservissant, selon van Baaren, qui établit un lien avec des applis similaires pour les crypto-monnaies ou les actions.

“Contrôler les apports et la consommation d’énergie est une forme de système de récompense. Cela se passe bien ou mal. On voit par exemple aussi ce genre d’effets avec les actions et les crypto-monnaies, mais aussi avec les jeux. Cet effet variable fait en sorte que vous voulez continuer à vous y intéresser.”