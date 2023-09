Le gestionnaire de déchets Veolia affiche notre impact environnemental en temps réel en ligne

Pour son site Pulse of Nature, la société de gestion des déchets Veolia collecte en temps réel des données environnementales régionales, telles que l’eau et le climat, et les cartographie en ligne. Cet outil aide l’entreprise à communiquer localement là où il reste encore du travail à faire en matière de sensibilisation à l’environnement et au recyclage.

Quelque 91 pour cent des Belges croient au changement climatique, comme le montre le Baromètre de la Transformation Ecologique du gestionnaire de déchets Veolia au début de cette année. Plus des trois quarts des personnes interrogées pensent également que ce changement est dû à l’activité humaine. Et environ 54 pour cent pensent que la solution au problème réside dans un mode de vie plus économe et dans la mise en œuvre de solutions technologiques. La sensibilisation est donc relativement bonne. Mais pour combler cette dernière lacune, l’entreprise, qui fournit des services privés dans les domaines de la gestion circulaire de l’eau et des déchets, de l’efficacité énergétique et de la décarbonation, a mis en place une plate-forme numérique pour communiquer de manière très ciblée localement là où il reste encore du travail à effectuer.

Données environnementales cartographiées

Avec la plate-forme Pulse of Nature en accès libre, les données environnementales belges sont collectées de manière centralisée sur une carte de notre pays. Ces informations concernent la qualité et le niveau de l’eau, des indicateurs climatiques tels que la température et les émissions de CO2, ainsi que des données sur les déchets, la pollution des sols et la consommation de gaz naturel. Elles aboutissent sur la plate-forme en temps réel, sont interprétés par l’IA, puis présentés sur une carte interactive facilitant la comparaison. Les variations observées dans la nature, détectées par un algorithme, se réfèrent à des problèmes environnementaux régionaux.

Communication locale

Sur cette base, un top 10 des défis à relever est établi, avec des solutions indiquées pour chaque problème. Veolia utilise elle-même ces données pour communiquer localement avec les citoyens, les entreprises locales et les instances gouvernementales à la recherche de solutions potentielles.

‘On ne peut bien gérer que ce qu’on peut mesurer’, explique le professeur Eric Lambin (UCLouvain), qui a travaillé sur le projet. ‘Il est par conséquent très utile de pouvoir visualiser sur une carte les tendances saisonnières et annuelles dans des indicateurs environnementaux importants pour les citoyens et les entreprises.’