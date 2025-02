LCL va installer des éoliennes sur trois sites de centres de données 

Le spécialiste de la colocation LCL investit treize millions d’euros dans trois éoliennes. En plus de son parc de panneaux solaires, il souhaite ainsi mettre davantage l’accent sur la neutralité climatique.

Les trois éoliennes seront situées à Rumst, Kontich et Termonde et auront chacune une capacité de 2,3 mégawatts, soit en tout 6,9 ​​mégawatts. Chaque éolienne produira 4.500.000 kWh d’énergie par an.

En plus des éoliennes, l’entreprise dispose également d’un parc solaire qui a récemment été agrandi de 2.000 à 3.300 panneaux solaires. Cet investissement s’inscrit dans l’ambition de LCL d’être neutre sur le plan climatique en 2030. D’ici là, l’entreprise souhaite produire elle-même quarante pour cent d’énergie verte pour l’ensemble de ses centres de données. Pour ses efforts, l’entreprise a remporté l’année dernière le Data News Award for Excellence en tant que Most Sustainable ICT Company of the Year.

Il existe cependant une deuxième raison d’investir massivement dans sa propre électricité. L’énergie est un facteur important dans les coûts d’un centre de données. C’est la raison pour laquelle de nombreux grands acteurs de centres de données concluent des accords avec les constructeurs de parcs éoliens avant même d’ouvrir un centre de données. En générant davantage d’énergie propre, LCL devient moins dépendante des fournisseurs externes et des fluctuations des prix sur le marché.

‘Nous préférons passer par une production supplémentaire plutôt qu’acheter des capacités existantes, afin de rendre davantage d’énergie verte disponible au lieu de la raréfier. Ce faisant, nous jouons un rôle actif dans le verdissement du réseau électrique et contribuons à la transition énergétique de notre pays’, déclare Laurens van Reijen, managing director de LCL Data Centers.