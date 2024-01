LCL, premiers centres de données belges récompensés par une médaille en or EcoVadis

Les centres de données de LCL ont obtenu la deuxième place au classement de la durabilité.

EcoVadis a décerné une médaille en or à LCL sur la base de ses scores à quatre niveaux: environnement, éthique, droits du travail et de l’homme, et achats durables. La firme y a obtenu une moyenne de 71 pour cent, donnant droit à une médaille en or.

Cette médaille est la deuxième plus élevée. Les entreprises qui obtiennent un score supérieur à 77 pour cent, se voient, elles, récompensées par une médaille en platine. Selon LCL, elle a obtenu un score de 70 pour cent sur le plan des droits du travail et de l’homme, 80 pour cent pour l’environnement, 70 pour cent pour l’éthique et 50 pour cent pour les achats durables.

‘Nous sommes extrêmement fiers de participer pour la première fois à cet événement et d’y décrocher aussitôt une médaille en or d’EcoVadis. Voilà qui démontre une fois encore que nous accordons une énorme importance à la durabilité et ce, à différents niveaux au sein de nos cinq centres de données’, déclare Laurens Van Reijen, managing director de LCL.

‘Le fait que nous ayons remporté une médaille en or ne signifie cependant pas que notre travail s’arrête là. Il y a encore à coup sûr des points sur lesquels nous pouvons faire mieux. C’est ainsi que dans un avenir proche, nous accorderons une attention supplémentaire au thème des achats durables dans le cadre des émissions de CO2 scope 3.’