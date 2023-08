Go Family entend devenir un label de rapportage durable

Les trois jeunes pousses Go Family, qui aident les entreprises à rendre leurs activités plus durables, aspirent à devenir un label de qualité pour les entreprises qui veulent réduire l’impact environnemental de leurs activités. Un tableau de bord en ligne y sera associé, qui montrera avec précision ce que chaque entreprise a fait dans ce but.

En 2020, l’entrepreneuse Sarah Parent lançait Go Forest, une start-up avec laquelle elle souhaitait convaincre les entreprises d’investir dans la reforestation. Sont venues ensuite s’ajouter Go Ocean, qui se concentre sur la restauration des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers marins, et Go Smart Digital, qui aide les entreprises à construire un environnement IT optimisé en termes d’empreinte écologique. Les trois jeunes pousses forment ensemble Go Family, un – n’est-ce pas un nom prédestiné? – écosystème de services de développement durable pour les entreprises. Et l’ensemble est en train de devenir un véritable label pour les initiatives de développement durable.

Code QR donnant accès à un tableau de bord

Mais cela devra être plus qu’un simple autocollant, selon Parent, fondatrice de Go Family. Le label s’accompagnera d’un code QR qui donnera accès à un tableau de bord en ligne indiquant, entre autres, combien d’arbres l’entreprise participante en question aura fait planter, combien de tonnes de CO2 auront déjà été absorbées jusqu’alors, combien de fragments de coraux auront été récupérés grâce au soutien de l’entreprise, et combien de tonnes d’émissions de CO2 auront été économisées grâce à son infrastructure ICT plus durable.

Positif pour le rapport de durabilité

Surtout avec l’avènement des rapports de durabilité, qui deviendront obligatoires pour les moyennes et grandes entreprises conformément à la réglementation européenne, la transparence de ce type d’informations devient très précieuse, selon Parent, qui est aujourd’hui Chief Ecological Officer des entreprises Go Family: ‘Ce sera un moyen simple pour les entreprises de communiquer de manière transparente, avec des données toujours à jour conservées dans leur tableau de bord.’