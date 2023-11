Ce nouveau satellite détectera les émissions de CO2 des entreprises

Le nouveau satellite appelé Vanguard est si précis qu’il peut mesurer les émissions de CO2 de chaque centrale électrique et usine. Voilà qui fournira aux pouvoirs publics et aux entreprises une mine d’informations en vue de réduire les émissions.

Vanguard a été lancé le week-end dernier depuis la base spatiale Vandenberg en Californie avec une fusée SpaceX Falcon. Le nouveau satellite tourne désormais en orbite autour de la Terre et sera capable de mesurer les émissions de CO2 avec une précision sans précédent de 25 mètres. Cela permettra d’identifier les sources individuelles, telles que des centrales électriques au charbon, des cimenteries, des aciéries ou des entreprises chimiques.

Méthane

GHGSat, la société canadienne à l’origine du satellite, n’en est pas à son coup d’essai. Elle a en effet déjà lancé des satellites similaires pour cartographier les émissions mondiales de méthane avec une résolution sans précédent.

‘Nos satellites à haute résolution ont remis le méthane, ‘ce gaz à effet de serre oublié’, tout en haut de l’agenda climatique’, déclare Stéphane Germain, CEO de GHGSat. ‘Notre objectif est désormais d’utiliser cette expérience et de relancer le débat autour du CO2. Alors que les régulateurs, les investisseurs et le public tiennent de plus en plus les entreprises pour responsables des émissions directes et indirectes, il est clair que de meilleures données sur le CO2 s’avèrent nécessaires.’

Rapports environnementaux

Les données du satellite constitueront une mine d’informations pour les scientifiques et permettront aux entreprises elles-mêmes de réduire leurs émissions et d’améliorer leurs rapports environnementaux. Le satellite offrira aussi aux pouvoirs publics un nouvel instrument pour cartographier les émissions sur leur territoire et rappeler à l’ordre les grands pollueurs.