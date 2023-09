Des primates décédés chez Neuralink jettent une ombre sur un test clinique

Neuralink, la société d’implants cérébraux d’Elon Musk, souhaite effectuer des premiers tests cliniques sur des humains. Mais un certain nombre de primates utilisés lors d’un essai antérieur semblent – contrairement aux affirmations de Musk – être en réalité décédés précisément à cause de leurs implants. Et pour les lecteurs sensibles: ce n’était pas la mort la plus agréable.

Toute personne âgée d’au moins 22 ans et souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou quadriplégique (paralysie des quatre membres) peut être prise en compte pour un test clinique planifié par Neuralink, une entreprise appartenant au multimilliardaire Elon Musk et travaillant sur la première interface cerveau-ordinateur. Dans le cadre de sa recherche PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface), Neuralink souhaite déterminer la sécurité d’un appareil qui, selon les affirmations de l’entreprise, permettra à terme aux sujets testés de commander le clavier d’un ordinateur ou le curseur d’une souris par la pensée.

Implant cérébral

Extrait d’une brochure d’avant-test publiée par Neuralink sur son site internet: ‘L’implant N1 enregistrera l’activité neurale au moyen de 1.024 électrodes réparties sur 64 fils, chacun plus fin qu’un cheveu humain.’ L’implant sera inséré par un robot chirurgical dans une zone du cerveau qui contrôle l’intention de mouvement. L’implant sera esthétiquement invisible, selon Neuralink sur son site web. La période d’essai durera environ 6 ans, et les participants devront se rendre disponibles pour des suivis réguliers.

Sur X, Musk a tweeté que l’objectif principal est de permettre aux patients paralysés de bouger à nouveau. Mais à bien plus long terme, il espère que, grâce à une connexion directe avec la technologie informatique, les humains seront plus en phase avec une IA toujours plus perfectionnée.

Dossiers vétérinaires

En mai, Neuralink a obtenu une dispense de la part de l’agence fédérale américaine FDA (Food and Drug Administration) pour effectuer des tests cliniques sur l’homme. Mais il y a déjà eu des expériences sur des animaux auxquels on a inséré des implants Neuralink qui, comme l’a découvert le magazine américain Wired à partir de dossiers vétérinaires demandés à l’État de Californie, ne se sont pas bien terminés. Musk affirme que les singes macaques utilisés pour les tests étaient en phase terminale et ne sont pas morts des suites de complications liées aux implants. Mais les dossiers dressent un tableau complètement différent.

Pas agréable

Au moins dix primates ont dû être euthanasiés, car ils souffraient insupportablement des électrodes insérées dans leur cerveau. Il y a eu des complications telles que des diarrhées sanglantes, des paralysies partielles et des œdèmes cérébraux. Wired montre par exemple un document indiquant que ‘l’animal 20’ a commencé à gratter de manière incontrôlable l’endroit d’insertion d’un implant avec un composant cassé, et a également réussi à le détacher partiellement. Jusqu’à ce que cela commence à saigner et que l’implant devienne physiquement un obstacle au traitement des infections fongiques et bactériennes qu’il provoqua.

Une femelle primate nommée ‘animal 15’ s’est mise à appuyer la tête contre le sol plusieurs jours après l’insertion de son implant cérébral. Un symptôme de douleur ou d’infection, selon le dossier vétérinaire. Elle a passé beaucoup de temps dans cette position au sol, tenant la main de son compagnon de cage, et a commencé à perdre sa coordination. Elle manifestait également une réaction de stress incontrôlée chaque fois qu’elle voyait des employés du laboratoire.

Pas en phase terminale

Un ancien collaborateur de Neuralink a également déclaré à Wired que les affirmations de Musk, selon lesquelles les animaux en question étaient en phase terminale, voire ‘sur le point de mourir’ avant le début des tests, sont complètement ridicules: ‘Nous avons eu ces singes pendant environ un an avant toute intervention chirurgicale.’ Selon l’ex-employé, il a fallu environ un an de formation comportementale, avant que le véritable test puisse débuter.

La Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain, a déjà reçu une plainte à l’encontre de Neuralink émanant du Physicians Committee for Responsible Medicine, une organisation à but non lucratif qui s’oppose aux tests sur les animaux. Cette plainte est basée sur les mêmes dossiers vétérinaires consultés par Wired.

‘Neuralink prétend qu’elle va mettre un dispositif sûr sur le marché, et qu’il faut donc y investir’, a déclaré Ryan Merkley, qui dirige la recherche du Physicians Committee sur des alternatives aux tests sur les animaux. ‘Nous considérons le mensonge de Musk comme un moyen de minimiser ce qui s’est passé dans ces études exploratoires.’