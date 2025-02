Des chercheurs mettent au point un asphalte auto-cicatrisant

Des chercheurs britanniques ont mis au point un asphalte auto-cicatrisant fabriqué à partir de déchets de biomasse. Pour ce faire, ils ont utilisé des technologies d’IA de Google Cloud. De cette façon, ils veulent construire des routes plus durables, plus respectueuses de l’environnement et plus sûres.

Selon le World Economic Forum (WEF), la Belgique a chuté à la 64ème place l’année dernière sur le plan de la qualité routière, alors que dix ans plus tôt, elle se classait encore au 26ème rang. Il y a donc un problème avec notre vaste réseau routier que les entreprises dans le domaine ne peuvent pas résoudre à temps. Le Royaume-Uni est également aux prises avec ce problème, et des chercheurs du King’s College London et de l’université de Swansea, ainsi que des scientifiques du Chili, s’y sont attelés.

Ils ont mis au point une sorte d’asphalte auto-cicatrisant, fabriqué à partir de déchets de biomasse. Cela permet de réparer automatiquement les fissures, de sorte qu’un entretien périodique manuel n’est plus nécessaire ou dans une moindre mesure. Le processus imite la façon dont les arbres et certains animaux se cicatrisent et ainsi, cet asphalte parvient à réparer des microfissures en moins d’une heure grâce à des microcapsules naturelles remplies d’agents réparateurs à base de déchets.

Nouveau modèle de donnée

Pour sa découverte, l’équipe de recherche a exploité l’apprentissage machine qui a permis d’étudier des molécules organiques dans des liquides complexes tels que le bitume. A l’aide d’un nouveau modèle de donnée, les chercheurs ont accéléré les simulations atomistiques, ce qui a permis de mieux comprendre l’oxydation et la fissuration du bitume, un sous-produit du pétrole qui est le matériau de base de l’asphalte. Grâce à Google Cloud, ils ont développé des outils capables de reconnaître les propriétés chimiques et de créer des molécules virtuelles, spécialement conçus pour des applications telles que l’asphalte auto-cicatrisant.

‘L’asphalte auto-cicatrisant offre de grands avantages pour l’amélioration des infrastructures et de la durabilité dans le monde entier’, déclare Francisco Martin-Martinez, chimiste computationnel au King’s College. ‘Cette innovation s’inscrit ainsi parfaitement dans les objectifs d’émissions de nombreux pays et peut diminuer les coûts d’entretien des routes. Cet asphalte réduit en effet le besoin de réparations et prolonge la durée de vie des routes, ce qui offre une solution écologique et économique pour les dommages au revêtement routier.’