Décès de Niklaus Wirth, l’inventeur du langage de programmation Pascal

L’informaticien suisse Niklaus Wirth vient de décéder à l’âge de 89 ans. Il a été l’un des fondateurs du Pascal et de plusieurs autres langages de programmation.

Wirth est décédé paisiblement le 1er janvier, peu avant son 90ème anniversaire, selon sa famille. C’est ce qu’a rapporté l’ETH Zurich, l’université technique de Zurich. L’homme est surtout connu comme l’inventeur du langage de programmation Pascal, mais dans sa carrière, il a également été à l’origine des langages Euler, PL360, Algol W, Modula, Modula 2, Oberon et LoLa.

Wirth, né le 15 février 1934 à Winterthur, a étudié l’ingénierie électronique à l’ETH Zurich et a également obtenu un master à l’Université Laval au Canada en 1960. Plus tard, il est entré en contact avec l’informatique à l’Université de Californie (Berkeley), où il s’est concentré sur les logiciels et a décroché un doctorat en 1963.

Il travailla plus tard comme professeur assistant aux universités de Stanford et de Zurich, avant de revenir à l’ETH Zurich en 1968 comme professeur de sciences informatiques où il demeura jusqu’à sa retraite en 1999, avec des interruptions de carrière pour étudier au Palo Alto Research Center (PARC) de Xerox entre 1976-77 et 1984-85.

La loi de Wirth

En 1984, le professeur de sciences informatiques remporta le prix ACM Turing. Il fut d’ailleurs le seul germanophone à se le voir attribuer à ce jour. En 1988, il reçut le prix IEEE Computer Pioneer. En 1995, l’homme vit également son nom attribuer à sa propre loi: la loi de Wirth, selon laquelle les logiciels ralentissent plus vite que le matériel n’accélère.

Cette loi fait principalement référence au fait que les logiciels deviennent souvent plus volumineux et plus complexes et prennent donc plus de temps à se charger, même si le matériel est devenu nettement plus puissant qu’il y a quelques années. Dans cette optique, Wirth a toujours plaidé en faveur d’un logiciel ‘allégé’ et d’un code efficient.

L’ETH Zurich note dans sa nécrologie que le succès du Pascal résidait dans sa simplicité et son élégance grâce à de bonnes pratiques par lesquelles tant la programmation que les données étaient structurées. Il a ensuite continué à travailler sur d’autres langages de programmation. L’université le considère comme un pionnier des sciences informatiques et comme l’homme qui a jeté les bases de la génération actuelle d’informaticiens suisses.