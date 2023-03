Data News.be fait peau neuve

Les visiteurs de notre site web ne peuvent pas passer à côté: DataNews.be fait peau neuve depuis cette semaine! En plus d’une présentation plus dynamique, nous avons accordé une grande attention à la structure de navigation. Vous trouverez en effet de nouvelles catégories principales vous permettant de cliquer plus rapidement vers les sujets qui vous intéressent, que ce soit les Télécoms, la Sécurité, les Opinions ou les Tests.

Le site web rénové fera aussi en sorte que nous nous focaliserons davantage encore sur les événements organisés par Data News tels She Goes ICT ou de réagir plus vite aux informations de dernière minute via un live blog. Et ce n’est qu’un début, car nous allons progressivement ajouter encore plusieurs nouvelles fonctionnalités à notre site web. Vos remarques ou suggestions seront, comme toujours, les bienvenues via l’adresse mail rédaction@datanews.be