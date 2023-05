Ce nouveau gadget génère un monde virtuel d’odeurs

Grâce à une plaquette souple à placer entre le nez et la lèvre supérieure, vous entrerez bientôt dans un monde virtuel d’odeurs et de couleurs.

La réalité virtuelle (RV) devient toujours plus immersive. C’est ainsi qu’il existe maintenant des gants vous permettant de ressentir des objets virtuels, mais aussi des systèmes qui, sur base de vibrations ultrasonores, activent le sens du toucher de vos lèvres et de votre langue. La plupart des innovations se manifestent dans les domaines de la vue, du son et du toucher. Des chercheurs de la City University of Hong Kong notamment ont à présent imaginé deux appareils stimulant également l’odorat des utilisateurs. Voilà ce qu’ils révèlent dans la revue scientifique Nature Communications.

Parfum

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs tentent d’ajouter la sensation olfactive à des casques RV. Mais jusqu’à présent, il s’agissait toujours de grands appareils peu pratiques, intégrant souvent des flacons de parfum reliés au casque par de nombreux fils. Le système des chercheurs chinois est par contre léger, souple et sans fil.

A gauche: la plaquette à double générateur d’odeur à placer sous le nez. A droite: le masque à neuf générateurs d’odeur. (Image: Liu et al., 2023)

Dans ce but, ils ont mis au point des générateurs d’odeur se composant de paraffine contenant du parfum. La paraffine est une substance semblable à de la cire qui fond à partir de 37 degrés Celsius. En chauffant le générateur d’odeur, la substance fond légèrement, libérant une partie du parfum. Cela se passe très rapidement. Il faut en effet moins d’1,44 seconde pour que l’odeur se diffuse.

Plus la paraffine est chauffée, plus l’odeur qui s’en échappe, devient forte. Pour ressentir une forte odeur dans un monde virtuel, la substance peut être chauffée jusqu’à 60 degrés Celsius. Selon les chercheurs, il n’y a aucun danger, car la chaleur ne rayonne pas très loin. A 1,5 millimètre de distance seulement de l’élément chauffant, la chaleur n’est même plus perceptible: l’air revient en effet à la température ambiante. Et les parties chauffantes sont toujours à une distance supérieure à 1,5 millimètre de la peau ou du nez.

Odeur de crêpe

Les chercheurs ont traité leurs générateurs d’odeur de deux manières différentes. La première solution consiste en une plaquette souple et en deux générateurs, offrant donc deux parfums, à coller directement sur la peau sous le nez. Le second concept se compose d’un masque intégrant neuf générateurs d’odeur. Les deux appareils sont sans fil et sont pilotés via Bluetooth.

Les générateurs d’odeur peuvent être alternés au gré de l’utilisateur. Les chercheurs ont déjà testé trente odeurs différentes, dont la lavande, l’ananas, le gingembre, le thé vert et la… crêpe.

Ils veulent à présent améliorer encore leur concept en réduisant la taille des générateurs d’odeur, afin de pouvoir utiliser une plus large palette de parfums. Mais se balader dans un monde RV où on sent constamment différentes odeurs, n’est provisoirement pas encore possible avec ces appareils. Lorsqu’un arôme est libéré, il persiste pendant une ou deux minutes.

En collaboration avec KIJK magazine, source: Nature Communications