Une présentatrice AI sur un site d’infos koweïtien

Ce week-end, un média koweïtien a fait appel à une présentatrice TV virtuelle générée par l’intelligence artificielle. Le but est de faire présenter par Fedha, comme la présentatrice AI s’appelle, une émission d’information dans cet Etat du Golfe.

Fedha est apparue samedi sur le compte Twitter du site d’actualité Kuwait News, vêtue d’un t-shirt blanc et d’une veste noire. Elle fait partie d’un projet se trouvant encore en phase de test. ‘Je m’appelle Fedha et je suis la première présentatrice TV du Koweït à travailler avec l’intelligence artificielle. Quel type d’information préférez-vous? Donnez-moi votre avis’, a-t-elle déclaré en langue arabe dans un clip de treize secondes.

Bulletin d’information

Le site, lié au Kuwait Times, teste le potentiel de l’intelligence artificielle pour offrir ‘un contenu à la fois nouveau et innovant’, comme l’a affirmé le rédacteur en chef adjoint Abdullah Boftain. Et d’ajouter que la présentatrice pourrait prendre à l’avenir un accent koweïtien et présenter un bulletin d’information sur le compte Twitter du Kuwait News, qui dispose de plus d’1,2 million de suiveurs.