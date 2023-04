Stability AI lance un chatbot open source

La startup à l’initiative du générateur d’images Stable Diffusion sort à présent aussi un chatbot de type ChatGPT. Le code de ce chatbot a été rendu open source.

Le chatbot a été appelé StableLM et est disponible sur GitHub sous licence Creative Commons. Tout comme le ChatGPT entre-temps bien connu, le modèle peut générer tant du code que du texte, et le chatbot pourrait être utilisé pour créer des alternatives open source au ChatGPT. ‘Les modèles linguistiques formeront l’épine dorsale de notre économie numérique, et nous voulons que tout un chacun ait son mot à dire dans leur conception’, indique Stability AI dans un message posté sur son blog.

L’entreprise britannique Stability AI avait précédemment déjà lancé Stable Diffusion, une version open source d’un générateur d’images similaire à Dall-E. Elle se positionne donc comme une concurrente open source d’OpenAI notamment qui, malgré son nom, n’opère généralement pas par open source. La manière exacte dont ChatGPT fonctionne ou est formé, demeure un secret industriel. Stability AI, elle, permet de lire un peu plus dans ses cartes. C’est ainsi que les modèles ont été formés à partir d’une version adaptée d’un ensemble de données appelé The Pile et constitué de textes internet de PubMed, StackExchange et Wikipedia entre autres.

StableLM rejoint ainsi les rangs des nouveaux llm (‘large language models’) lancés ces derniers mois. Toujours plus de modèles transparents se manifestent d’ailleurs dans la vogue entourant les chatbots et les critiques qui en découlent. Précédemment, l’entreprise Databricks a par exemple introduit le générateur de texte open source Dolly 2.0. Tant StableLM que Dolly 2.0 peuvent être testés sur le site Hugging Face.