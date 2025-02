SoftBank va investir 3 milliards de dollars par an dans OpenAI 

SoftBank prévoit d’investir 3 milliards de dollars par an dans la firme américaine OpenAI au cours des prochaines années. Les parties souhaitent ainsi développer conjointement une IA professionnelle avancée sous l’appellation Cristal Intelligence.

Cette solution intègrerait des systèmes et des données d’entreprises, adaptées aux organisations, et se manifesterait principalement sous la forme d’agents d’IA, à savoir des systèmes capables d’effectuer des tâches spécifiques au sein des entreprises, comme l’élaboration de certains rapports.

Dans le cadre de cette collaboration, SoftBank déploierait Cristal Intelligence dans toutes les entreprises de SoftBank Group, y compris Arm. Son objectif est d’accélérer le développement et l’adoption d’agents d’IA et de systèmes perfectionnés. En outre, SoftBank Group bénéficierait au Japon également d’un accès prioritaire aux modèles d’IA les plus récents et les plus sophistiqués d’OpenAI.

En collaboration avec OpenAI, SoftBank créerait une co-entreprise appelée SB OpenAI Japan dans le but d’accélérer le déploiement de Cristal Intelligence au Japon. Cette joint-venture commercialiserait Cristal Intelligence en exclusivité au Japon.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.