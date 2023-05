SAS investit un milliard de dollars dans une technologie IA spécifique au secteur

Le spécialiste en analytique SAS injectera au cours des trois prochaines années un milliard de dollars en vue de poursuivre le développement de solutions d’analytique sophistiquées. L’entreprise entend ainsi cibler des secteurs spécifiques tels que le monde bancaire, les pouvoirs publics, les soins de santé, la vente au détail et l’énergie.

‘Grâce à cet investissement, nous continuerons à soutenir les entreprises qui utilisent l’IA, l’apprentissage machine et l’analytique avancée pour lutter contre la fraude, gérer les risques et mieux desservir les clients et les citoyens’, a déclaré le CEO de SAS, Jim Goodnight, lors de l’annonce de l’investissement. Ce montant d’un milliard de dollars sera directement consacré à la recherche et développement, aux équipes ‘line-of-business’ spécifiques aux secteurs, ainsi qu’à des campagnes de marketing

SAS Viya

‘Les solutions qui découleront à l’avenir de cette injection financière, pourront aider les analystes d’entreprise à détecter et à éviter la fraude. Les planificateurs urbains pourront aussi les utiliser dans le cadre de la santé publique et de la sécurité. Le personnel médical pourra renforcer les soins apportés aux patients, alors que les travailleurs de première ligne auront la possibilité d’optimaliser les lignes de production’, voilà comment l’entreprise résume quelques scénarios.

Toutes les solutions sectorielles tourneront sur SAS Viya, la plate-forme résidente dans le nuage pour l’IA et l’analytique auto-développée. Pour le développement et le déploiement, SAS compte sur un réseau étoffé de partenaires.

Un exemple de cette collaboration s’appelle ‘Azure confidential computing’, une nouvelle technologie (fournie par Microsoft, SAS et le fondeur de puces AMD) conçue pour mieux protéger les données très sensibles, durant l’utilisation dans la mémoire. C’est ainsi par exemple que la confidentialité des clients sera mieux sécurisée dans les secteurs fortement régulés tels que la prestation de services financiers, les soins de santé et les pouvoirs publics. Les nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à terme à SAS Viya sur Microsoft Azure.