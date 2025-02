Proximus s’associe à AWS pour le cloud et l’IA 

Amazon Web Services fournira de l’infrastructure cloud et de l’IA au groupe Proximus dans les années à venir. Ce dernier entend ainsi moderniser et uniformiser ses activités internationales.

Le contrat pluriannuel signifie que Proximus achètera des services d’AWS pour améliorer ses propres produits reposant sur des données. Cela inclut l’IA générative d’AWS pour les produits et services de Proximus Global, la branche qui regroupe les activités internationales de BICS, TeleSign et Route Mobile.

Proximus affirme soutenir ainsi sa communauté de développeurs en uniformisant les écosystèmes de données au sein des principaux services et produits de Proximus Global.

L’entreprise avait précédemment déjà indiqué qu’elle souhaitait jouer un rôle majeur dans le domaine de l’identité numérique et de la Communication Platform-as-a-Service (CPaaS), ce qui explique en partie pourquoi elle rachète Route Mobile et souhaite harmoniser plus étroitement les trois départements internationaux

A terme, cette branche internationale devrait générer un chiffre d’affaires et un bénéfice supplémentaires, maintenant qu’elle doit s’attendre à davantage de concurrence sur le marché belge. En marge, Proximus proposera désormais aussi son offre SaaS via l’AWS Partner Network et l’AWS Marketplace.

Plusieurs modèles d’IA

Proximus utilisera Amazon Bedrock, un service géré donnant accès via une API unique à divers modèles d’IA d’AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Luma AI, Meta, Mistral AI, Poolside (bientôt), Stability AI et Amazon elle-même. Voilà qui offrira à l’entreprise la possibilité d’expérimenter l’IA et éventuellement de nouvelles fonctionnalités.

L’objectif final est d’exploiter les capacités d’IA, de cloud et d’apprentissage machine d’AWS pour favoriser une plus grande évolutivité et une meilleure rentabilité au sein de Proximus. Il faut également en arriver à un basculement vers le cloud au niveau du réseau.

‘Nous allons accélérer nos initiatives d’innovation, en misant en l’occurrence sur des solutions d’IA, de ML et d’IA générative d’AWS, tout en continuant à capitaliser sur notre succès actuel avec les solutions Protect et Engage’, a déclaré le CEO de Proximus, Guillaume Boutin, lors de l’annonce de la collaboration.