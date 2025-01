OpenAI lance un ChatGPT ‘sur mesure’ pour le gouvernement américain 

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, lance une version du populaire chatbot ‘sur mesure’ pour le gouvernement américain. Les agences gouvernementales pourront installer ChatGPT Gov, comme l’outil d’IA s’appelle, dans leur environnement cloud sécurisé. L’outil pourra ainsi également être alimenté en informations non publiques et sensibles.

OpenAI estime que l’efficience et la productivité du gouvernement américain pourront être améliorées en appliquant l’intelligence artificielle. Selon l’entreprise, ChatGPT Gov offrira en grande partie les mêmes fonctionnalités que le chatbot classique. Les collaborateurs gouvernementaux pourront également créer et partager leurs propres outils au sein de leur environnement de travail.

OpenAI annonce que 90.000 utilisateurs répartis dans 3.500 agences gouvernementales ont déjà envoyé plus de 18 millions de messages via ChatGPT depuis 2024. ‘Nous sommes impatients de collaborer avec les agences gouvernementales pour améliorer les services rendus aux citoyens américains grâce à l’IA et pour promouvoir la confiance du public envers cette technologie critique’, déclare OpenAI dans un communiqué publié sur son site web.