Microsoft va siéger au sein du conseil d’administration d’OpenAI, mais sans droit de vote

En tant que principal actionnaire et investisseur, Microsoft siégera au sein du conseil d’administration d’OpenAI. Ce dernier recherche désormais des personnes supplémentaires après le chaos des dernières semaines.

Microsoft pourra déléguer un représentant au conseil. Il pourra assister aux réunions et avoir accès aux informations confidentielles, mais il n’aura pas le droit de vote. Cela signifie que Microsoft ne pourra pas voter pour les futurs membres du conseil d’administration.

Et il y en aura, c’est sûr. Dans sa première communication officielle après son retour, le CEO Sam Altman a en effet déclaré que le conseil d’administration recherchait activement six nouveaux membres possédant une expertise en matière de technologie, de sécurité et de politique. Des sources ont déclaré à l’agence Reuters qu’il est peu probable que les investisseurs dans l’entreprise obtiennent un siège.

De plus, Greg Brockman a été réintégré en tant que président et Mira Murati en tant que CTO. Murati a exercé les fonctions de CEO par intérim pendant un demi-week-end après le licenciement inattendu d’Altman, mais elle a été rapidement remplacée par Emmett Shear, qui a ensuite laissé de nouveau la place à Altman.

Ilya Sutskever, qui est en partie responsable du licenciement d’Altman mais qui est ensuite revenu sur sa décision, ne réintégrera pas le conseil d’administration, mais restera dans l’entreprise. Les difficultés l’opposant à Altman semblent être aplanies, mais ce dernier déclare examiner comment il peut poursuivre son travail au sein de l’entreprise.