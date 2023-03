Microsoft intègre ChatGPT dans Azure OpenAI Service en avant-première

Le robot rédacteur ChatGPT est désormais aussi disponible en avant-première dans Microsoft Azure OpenAI Service. Ce service donne aux clients accès à des modèles AI comme Dall-E 2, GPT-3.5 et Codex qui utilisent Azure.



La disponibilité de ChatGPT dans Azure OpenAI Service permettra aux développeurs d’intégrer directement dans leurs logiciels des applications créées sur mesure. De plus, il sera désormais possible d’intégrer ChatGPT dans des outils existants, afin de répondre par exemple à des questions inattendues ou de résumer des conversations des départements de services à la clientèle.

Services cognitifs



Azure OpenAI autorise aussi la combinaison de services cognitifs en vue de créer diverses nouvelles applications professionnelles. En guise d’exemple, Microsoft cite la combinaison d’Azure OpenAI et d’Azure Cognitive Search, susceptible d’être utilisée pour récupérer par langage conversationnel des données d’une banque de la connaissance. ChatGPT est directement accessible via Azure OpenAI Service.

En collaboration avec Dutch IT Channel.