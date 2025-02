Meta prépare des robots humanoïdes 

Meta souhaite jouer un rôle majeur dans le développement des robots humanoïdes, et de l’IA qui en fait partie. On ignore toutefois encore si l’entreprise souhaite elle-même lancer ce genre de robot sur le marché.

Selon des sources de Bloomberg, Meta aurait créé une nouvelle division au sein de Reality Labs, la branche où sont mis au point, entre autres, les casques d’IA et de réalité virtuelle. Parallèlement, l’entreprise est en pourparlers avec des firmes de robotique telles que Unitree Robotics et FIGure AI Inc.

L’ambition de Meta est d’utiliser ses logiciels, capteurs et composants informatiques issus de produits existants pour le développement de robots. Il ne serait cependant pas encore question de construire elle-même des robots humanoïdes, même si cela n’est pas non plus totalement exclu.

Meta a embauché Marc Whitten pour diriger le nouveau département de robotique. Whitten a assumé ces 9 derniers mois la fonction de CEO de Cruise (technologie pour voitures autonomes). Il a auparavant travaillé pour Amazon, Sonos et plus de 17 ans pour Microsoft en tant que product officer de Xbox.