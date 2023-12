Meta lance un générateur d’images formé à partir d’un milliard de publications Instagram et Facebook

Le générateur d’images génère des images assez réalistes basées sur le langage naturel.

Le jour même où Google annonce son concurrent ChatGPT, Meta lance également un nouvel outil d’IA. Le générateur d’images Imagine with Meta AI vous permettra de créer des images en langage naturel.

A la façon de Dall-E

Le système fonctionne de manière similaire à d’autres générateurs d’images tels que Dall-E, Midjourney ou Stable Diffusion. Les utilisateurs pourront donc demander en anglais de générer des images de, par exemple, ‘un chien sur la plage’ et se verront alors proposer différentes options. Ils pourront également demander différents styles d’image.

Le système est actuellement gratuit et ne semble être accessible qu’aux Américains après s’être connectés avec un compte Meta. Les images créées via le générateur seront également directement dotées d’un logo et d’un filigrane (invisible), pour améliorer ‘la transparence et la traçabilité’, selon Meta. L’utilisateur aura besoin d’un outil spécial pour voir les filigranes invisibles.

Imagine with Meta AI repose sur le modèle Emu AI qui, à son tour, a été formé sur un ensemble de données d’environ 1,1 milliard d’images que Meta a extraites de ses propres bases de données de publications Facebook et Instagram, selon des rapports de Meta même.