Meta et IBM forment une coalition en vue de partager les connaissances en IA

Meta, la société-mère de Facebook, et IBM créent une alliance regroupant plus de cinquante entreprises et organisations en vue de partager leurs connaissances sur l’intelligence artificielle (IA). Ce faisant, elles espèrent stimuler l’innovation et détecter et limiter rapidement les risques associés à cette nouvelle technologie.

L’alliance, qui comprend également des universités, souhaite augmenter le nombre de modèles d’IA mis gratuitement à la disposition des chercheurs. L’idée est qu’en faisant travailler plusieurs personnes en même temps avec ces types de modèles, les connaissances en la matière augmentent plus rapidement.

Meta avait précédemment publié de vastes modèles de langage sur lesquels tournent les chatbots d’IA. Ce sont des modèles (LLM en abrégé), qui apprennent à prévoir des phrases logiques sur base de grandes quantités de texte. ‘Nous pensons qu’il est préférable que l’IA soit développée de manière ouverte. Davantage de personnes pourront en tirer profit, créer des produits innovants et œuvrer en faveur de la sécurité’, a déclaré Nick Clegg, directeur de Meta.

Transparance

OpenAI ne fait pas partie de l’alliance. L’entreprise à l’origine de ChatGPT avait fait sensation l’année dernière avec ses programmes d’IA sophistiqués créant eux-mêmes des textes ou des images. Les récents troubles au sein de l’entreprise, dont le directeur Sam Altman a été licencié, avant d’être réintégré peu de temps après, ont alimenté les discussions sur le degré de transparence nécessaire au niveau du développement de la nouvelle technologie d’IA.

L’un des objectifs de l’alliance est d’établir des normes et des outils qui garantiront la sécurité de l’IA. L’ AI Alliance, comme on appelle la collaboration, souhaite également développer du matériel didactique pour ‘informer la société et les décideurs sur les avantages, les risques, les solutions et la réglementation’ autour de l’intelligence artificielle.

Politique et normes

Outre Meta et IBM, AMD, Intel, Sony et la Linux Foundation font également partie de l’alliance. Parmi les autres participants figurent l’université de Yale, la faculté d’informatique de l’université de Californie et l’université technique de Munich.

‘Ce partenariat nous permettra de collaborer avec de nombreux leaders du monde académique et de l’industrie dans le domaine de la recherche, tout en élaborant une politique et des normes pour une intelligence artificielle sécurisée, intelligible et fiable’, a expliqué Jeffrey Brock, doyen de la faculté des sciences appliquées de Yale.